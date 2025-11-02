«Minecraft» стал самой продаваемой игрой в истории

Компьютерная игра «Minecraft» стала самой продаваемой игрой в истории. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Отмечается, что за 16 лет существования удалось продать свыше 350 млн копий игры. В октябре 2023 года она преодолела отметку в 300 млн проданных копий. При этом сейчас «Minecraft» побил собственный рекорд.

Разбивка продаж игры по платформам не раскрывается. Известно, что разные версии «Minecraft» доступны на ПК, «PlayStation», «Xbox», мобильных устройствах и прочих платформах.