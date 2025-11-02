«Minecraft» стал самой продаваемой игрой в истории

Компьютерная игра «Minecraft» стала самой продаваемой игрой в истории. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Отмечается, что за 16 лет существования удалось продать свыше 350 млн копий игры. В октябре 2023 года она преодолела отметку в 300 млн проданных копий. При этом сейчас «Minecraft» побил собственный рекорд.

Разбивка продаж игры по платформам не раскрывается. Известно, что разные версии «Minecraft» доступны на ПК, «PlayStation», «Xbox», мобильных устройствах и прочих платформах.

Шаман и Мизулина «подрались» в Minecraft

Бесплатная версия «Minecraft» появилась в 2009 году, но ее полноценный официальный релиз состоялся лишь в 2011-м, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в интервью НСН рассказал, что в видеоигры не следует играть больше четырех часов подряд, также, по его словам, важно помнить о необходимости делать разминку для глаз и тела каждый час.

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:ПродажаКнига Рекордов ГиннесаИгры

