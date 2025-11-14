«РПЦ не поможет»: От чего будет зависеть успех православной видеоигры
При создании новой православной видеоигры разработчикам не стоит рассчитывать на поддержку РПЦ, так как Церковь редко рекламирует сторонние проекты, сказал НСН Михаил Пименов.
Успех разработчиков православной видеоигры «Лестница в небо» будет зависеть от того, насколько новый проект будет интересным для пользователей и соответствующим современным реалиям. Об этом НСН заявил эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
В России разработают православную видеоигру «Лестница в небо». Заявка опубликована на портале Президентского фонда культурных инициатив. Разработчиком выступает компания «Хорошие игры», на разработку планируется потратить почти 30 млн рублей. Пименов заявил, что успех новой игры будет зависеть от ее реализации, от того, насколько она будет соответствовать современным реалиям.
«Все будет зависеть от реализации, от того, насколько команда разработчиков сможет сделать действительно интересные механики внутри самой игры. Дело даже не в том, делается ли игра на грант или на привлечение частных инвестиций. Самое главное — то, что будет в итоговом продукте: сколько будет механик, насколько они будут соответствовать нынешним реалиям и современной игровой индустрии. Посмотрим, насколько игра сможет удерживать игроков», — сказал Пименов.
Собеседник НСН добавил, что 30 млн рублей вполне достаточно, чтобы создать игру такого уровня.
«Для того чтобы создать хоть и небольшую, но довольно хорошую игру, вполне достаточно 30 млн рублей. Тем более, если в команде разработчиков всего несколько человек», — отметил он.
Пименов усомнился, что Русская православная церковь (РПЦ) будет рекламировать новую игру.
«РПЦ могла бы сделать рекламу новой игре, но обычно на такие вещи довольно непросто получить добро. РПЦ, как правило, не пиарит что-то стороннее. Насколько я понимаю, игра не имеет прямого отношения к Церкви», — подытожил он.
Ранее Пименов заявил, что создатели GTA VI прекрасно понимают ажиотаж вокруг игры, поэтому хотят выпустить максимально качественный продукт, чтобы всем угодить, но полностью избежать багов не получится.
