«Все будет зависеть от реализации, от того, насколько команда разработчиков сможет сделать действительно интересные механики внутри самой игры. Дело даже не в том, делается ли игра на грант или на привлечение частных инвестиций. Самое главное — то, что будет в итоговом продукте: сколько будет механик, насколько они будут соответствовать нынешним реалиям и современной игровой индустрии. Посмотрим, насколько игра сможет удерживать игроков», — сказал Пименов.

Собеседник НСН добавил, что 30 млн рублей вполне достаточно, чтобы создать игру такого уровня.

«Для того чтобы создать хоть и небольшую, но довольно хорошую игру, вполне достаточно 30 млн рублей. Тем более, если в команде разработчиков всего несколько человек», — отметил он.

Пименов усомнился, что Русская православная церковь (РПЦ) будет рекламировать новую игру.

«РПЦ могла бы сделать рекламу новой игре, но обычно на такие вещи довольно непросто получить добро. РПЦ, как правило, не пиарит что-то стороннее. Насколько я понимаю, игра не имеет прямого отношения к Церкви», — подытожил он.

