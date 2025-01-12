Особняки генералов ВСУ: Пожары в США продолжили уничтожать дома звезд и политиков

По последним данным, от пожаров в Калифорнии погибли более 12 человек. 

Мощнейший лесной пожар в американском штате Калифорния продолжает уничтожать элитные дома знаменитостей и политиков и даже уносить жизни некоторых жителей Лос-Анджелеса. Пламя все еще распространяется. В штате даже зафиксировали огненный торнадо. При этом специалисты по страховым случаям предполагают, что владельцы пострадавшей недвижимости могут не получить компенсации.

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Накануне стало известно, что в результате бушующих в Лос-Анджелесе в США лесных пожаров сгорели восемь коттеджей, которые принадлежали украинским генералам. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», общая стоимость поврежденного имущества составила примерно $90 млн. Согласно информации издания, эта недвижимость была приобретена на выделенные Западом Украине средства после начала спецоперации.

До этого также сообщалось, что элитной недвижимости в Калифорнии из-за лесных пожаров могут лишиться российские звезды. Так, издание «Аif.ru» сообщило, что семья Леонида Агутина и Анжелики Варум может остаться без своей квартиры площадью 300 кв.м, расположенной в Калифорнии недалеко от зоны ЧП. По данным газеты, стоимость недвижимости певцов составляет примерно 200 млн рублей.

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Между тем, своих домов в результате пожаров в США уже лишились многие голливудские звезды. Известно, что огонь уничтожил элитную недвижимость Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса, Адама Броди, Билли Кристала, Джона Гудмена и других знаменитостей. Без дома остался и Майлз Теллер. В его особняке стоимостью $7,5 млн были кинотеатр, пять спален и семь ванных комнат.

Также в Малибу пламя уничтожило особняк актера и режиссера Мела Гибсона. Он сравнил свой сгоревший дом с разрушенным во время Второй мировой войны немецким городом Дрезден. В интервью телеканалу «NewsNation» артист рассказал, что во время пожара находился в рабочей поездке в Техасе. Гибсон заметил, что разрушенный особняк — «это всего лишь вещь, но это опустошает». При этом актер отметил, что во время возгорания его домашние курицы не пострадали.

В результате калифорнийских пожаров также сгорела вилла сына передающего полномочия президента США Джо Байдена Хантера Байдена. Ее стоимость оценивается в $4,2 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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К тому же в зоне эвакуации в Лос-Анджелесе оказался и дом вице-президента США Камалы Харрис. По данным американских СМИ, эту виллу площадью 350 кв.м с четырьмя спальнями и бассейном в 2012 году приобрел ее супруг адвокат Дуглас Эмхофф. В прошлом году недвижимость оценивалась в $5 млн.

В зоне эвакуации в районе Пасифик-Палисейдс также оказались дома Бена Аффлека, Джейми Ли Кертиса, Тома Хэнкса, Рианны, Брэдли Купера и Дженнифер Энистон. Пришлось эвакуироваться и российскому певцу, актеру Алексею Воробьеву, который последнее время проживает в Лос-Анджелесе.

Однако и звезды Голливуда, и украинские генералы, и некоторые российские знаменитости, чья недвижимость пострадала в Калифорнии от пожаров, могут не получить компенсацию от страховщиков. Так, эксперт в урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева в интервью НСН объяснила, что часть страховых компаний в Калифорнии заранее просчитала риски и исключила пожары из числа страховых случаев.

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«Многие страховые компании в Калифорнии еще весной 2024 года исключили пожары из причин для выплат. Это нормальная тенденция для всех страховых компаний, они заранее рассчитывают свои риски. Если какие-то регионы подвержены постоянным паводкам либо пожарам, на страхование могут не принимать либо принять с исключением рисков. Однако задним числом исключить какой-то риск нет возможности. Если полис был оформлен, к примеру, в прошлом году в феврале и риск пожара включен, то люди получат выплаты. Важно помнить, что страховые компании — это не благотворительные организации, все просчитывают свои риски», - предупредила она.

ОГНЕННЫЙ ТОРНАДО И ЖЕРТВЫ

При этом накануне на Лос-Анджелес также обрушился огненный торнадо. Это редкое явление, которое возникает, когда огонь и сильный ветер образуют вращающийся столб пламени, пепла и дыма. Согласно информации «Daily Mail», огненный торнадо был замечен в Малхолланд Драйв. Всего на территории штата Калифорния было зарегистрировано шесть пожаров, самый крупный из которых бушует в районе Пасифик-Палисейдс.

По последним данным, число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 13 человек. При этом «Guardian» сообщает о 16 погибших в штате к этому часу. До этого говорилось об 11 жертвах.

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Крупные пожары в Калифорнии начались 7 января. Изначально площадь возгорания насчитывала более трех кв. м, но пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна рассказал, что 13 человек числятся пропавшими без вести, передает «Российская газета». Известно, что пожары, которые поглотили территорию, примерно в два с половиной раза превышающую по размеру Манхэттен в Нью-Йорке, заставили свыше 200 тысяч человек покинуть свои дома, и уничтожили более 12 тысяч домов и строений, в том числе целые жилые кварталы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала привлечение заключенных к тушению пожаров в Калифорнии лицемерием, напомнив, как США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, передают «Известия».

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ФОТО: ТАСС / ALLISON DINNER / EPA
ТЕГИ:ГолливудВоенныеАктерыКалифорнияЛесные Пожары

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