Особняки генералов ВСУ: Пожары в США продолжили уничтожать дома звезд и политиков

Между тем, своих домов в результате пожаров в США уже лишились многие голливудские звезды. Известно, что огонь уничтожил элитную недвижимость Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса, Адама Броди, Билли Кристала, Джона Гудмена и других знаменитостей. Без дома остался и Майлз Теллер. В его особняке стоимостью $7,5 млн были кинотеатр, пять спален и семь ванных комнат.

Также в Малибу пламя уничтожило особняк актера и режиссера Мела Гибсона. Он сравнил свой сгоревший дом с разрушенным во время Второй мировой войны немецким городом Дрезден. В интервью телеканалу «NewsNation» артист рассказал, что во время пожара находился в рабочей поездке в Техасе. Гибсон заметил, что разрушенный особняк — «это всего лишь вещь, но это опустошает». При этом актер отметил, что во время возгорания его домашние курицы не пострадали.

В результате калифорнийских пожаров также сгорела вилла сына передающего полномочия президента США Джо Байдена Хантера Байдена. Ее стоимость оценивается в $4,2 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».