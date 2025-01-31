С депутата Милонова взыскали 150 тысяч рублей за обвинения в измене Родине
Кировский районный суд Санкт-Петербурга обязал депутата Госдумы Виталия Милонова выплатит Ирине Воскобойниковой 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединённая пресс-службе судов Северной столицы.
Речь идёт о распространенных Милоновым в интернет-ресурсах сведениях о якобы сотрудничестве Воскобойниковой с украинскими спецслужбами. Также женщину назвали изменницей Родины.
Воскобойникова обратилась в суд иском, в котором потребовала от Милонова опровергнуть порочащие её сведения, а также выплатить ей миллион рублей компенсации.
«Суд обязал Милонова опровергнуть информацию в Telegram-канале и взыскал с него 150 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда», - говорится в сообщении.
Ранее Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову, взыскав с него 90 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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