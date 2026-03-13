СМИ: Россия может зарабатывать до $150 млн в день из-за войны на Ближнем Востоке
Россия может зарабатывать до $150 млн в день сверху из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает The Financial Times.
По данным издания, после закрытия Ормузского пролива спрос на российскую нефть существенно увеличился у Индии и Китая. Москва уже получила $1,3–1,9 млрд дополнительных налоговых доходов от экспорта сырья. К концу марта сумма может достичь $3,3–4,9 млрд.
Ключевой фактор стоимость российской нефти марки Urals. Если в марте она будет торговаться на уровне $70–80 за баррель ($52 в январе-феврале), Россия будет получать до $150 млн дополнительных доходов ежедневно.
Ранее Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике
- Azur Air: Введенные ограничения в отношении авиакомпании не повлияют на полеты
- СМИ: Россия может зарабатывать до $150 млн в день из-за войны на Ближнем Востоке
- СМИ: Американский самолёт-заправщик разбился в Ираке
- В НАТО заявили о готовности США жёстко ответить на оказание помощи Ирану
- В РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством
- Россияне раскупают Wi-Fi-роутеры и зарубежные eSIM из-за перебоев с интернетом
- Паралимпийский комитет Украины подозревает IPC в сговоре с РФ и Белоруссией
- Мужчина, протаранивший на машине в синагогу в Мичигане, погиб
- Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня