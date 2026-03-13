СМИ: Американский самолёт-заправщик разбился в Ираке
13 марта 202601:32
На западе Ирака разбился американский самолёт-заправщик КС-135, сообщает Telegram-канал Mash.
На его борту было шесть человек. Весь экипаж погиб. Ещё один KC-135 получил повреждения, экипаж посадил борт в Израиле.
Стоимость KC-135 — около $25 млн. Ранее появились данные, что заправщик могли сбить свои. Пентагон эту версию не подтвердил. Это уже четвёртый американский самолёт, потерянный в ходе операции «Эпическая ярость» в Иране.
Ранее в Кувейте потерпел крушение американский F-15, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В НАТО заявили о готовности США жёстко ответить на оказание помощи Ирану
- В РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством
- Россияне раскупают Wi-Fi-роутеры и зарубежные eSIM из-за перебоев с интернетом
- Паралимпийский комитет Украины подозревает IPC в сговоре с РФ и Белоруссией
- Мужчина, протаранивший на машине в синагогу в Мичигане, погиб
- Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня
- Долина рассказала, как пережила ситуацию с квартирой в Хамовниках
- На Кубани после пожара на нефтебазе обнаружили опасные вещества в воздухе
- Дроны с АФАР предложили использовать для защиты от ударов ВСУ
- Славянск и Краматорск могут стать главной целью ВС РФ весной