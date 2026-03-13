СМИ: Американский самолёт-заправщик разбился в Ираке

На его борту было шесть человек. Весь экипаж погиб. Ещё один KC-135 получил повреждения, экипаж посадил борт в Израиле.

Стоимость KC-135 — около $25 млн. Ранее появились данные, что заправщик могли сбить свои. Пентагон эту версию не подтвердил. Это уже четвёртый американский самолёт, потерянный в ходе операции «Эпическая ярость» в Иране.

Ранее в Кувейте потерпел крушение американский F-15, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

