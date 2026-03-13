В НАТО заявили о готовности США жёстко ответить на оказание помощи Ирану

Американские власти готовы жестко отвечать тем странам, которые оказывают содействие Ирану в ударах по целям США на Ближнем Востоке, сообщают «Известия» со ссылкой на главнокомандующего объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Алексуса Гринкевича.

Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Иран

Об этом он заявил во время слушания в Сенате США. Главком считает, что ответ должен быть жестким.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что Россия помогает во многих разных направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
