Россияне раскупают Wi-Fi-роутеры и зарубежные eSIM из-за перебоев с интернетом
Из-за перебоев с мобильным интернетом жители Москвы массово скупают портативные устройства для обхода ограничений, сообщает Telegram-канал Mash.
Цены на Wi-Fi-роутеры со встроенными VPN-сервисами увеличились на 10–35 тысяч рублей. Теперь вместо 15 тысяч устройства стоят от 25 до 50 тысяч рублей. По словам продавцов, аппараты продолжают функционировать в нынешних условиях, скрывая трафик пользователя от возможных блокировок. Помимо роутеров, на рынке появились предложения LTE-комплексов — устройств с SIM-картой и направленной на базовую станцию антенной, что позволяет поймать сеть даже в самых сложных местах.
Кроме того, продавцы предлагают иностранные eSIM и SIM-карты операторов Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, США, ОАЭ и Турции. Эти СИМ не подвержены ограничениям и могут использоваться как резервный канал связи.
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что перебои с мобильной связью и интернетом, на которые жалуются жители и гости Москвы, носят временный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
