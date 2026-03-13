В РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством

По его словам, в религии уныние рассматривается не просто как недостаток характера, а как смертный грех и стоит в одном ряду с такими тяжкими проступками, как убийство, воровство, прелюбодеяние и пьянство.

Священнослужитель указал, что опасность уныния заключается в том, что лишает человека надежды на Божью милость, внутренне опустошает и ослабляет волю. В результате верующий перестает сопротивляться порокам и сталкивается с трудностями, что ведет к деградации не только в духовной, но и в профессиональной или физической сферах.

Ранее в РПЦ призвали играть в Genshin Impact во время Великого поста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

