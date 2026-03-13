В РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством

В повседневной жизни уныние обычно считают хандрой или временной усталостью, однако такое состояние может быть разрушительным для души, сообщает «Абзац» со ссылкой на настоятеля храма Всемилостивого Спаса протоиерея Александра Ильяшенко.

По его словам, в религии уныние рассматривается не просто как недостаток характера, а как смертный грех и стоит в одном ряду с такими тяжкими проступками, как убийство, воровство, прелюбодеяние и пьянство.

Священнослужитель указал, что опасность уныния заключается в том, что лишает человека надежды на Божью милость, внутренне опустошает и ослабляет волю. В результате верующий перестает сопротивляться порокам и сталкивается с трудностями, что ведет к деградации не только в духовной, но и в профессиональной или физической сферах.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РелигияРПЦ

