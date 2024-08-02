«Олигарх и души блогеров»: В июльском кинопровале засияли Прилучный с Кейджем
В топе самых кассовых фильмов месяца впервые оказался хоррор, миллионы ютуберов не озолотили Даву с Хаметовой, а кинодебют Дзюбы затмил скандал с «отменой» режиссера Попогребского.
Второй месяц лета стал продолжением ожидаемого «провала» российской киноиндустрии. Ни одна из новых картин не собрала в прокате более 200 млн рублей.
При этом в лидерах оказались как привычная для наших реалий комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным, так и экзотика. Хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем частично развеял миф о том, что ужастики не собирают большую кассу. Так или иначе, новыми фильмами-миллиардерами в России пока не пахнет, их количество застыло на цифре «семь».
ОЛИГАРХ И УЖАСНЫЕ МИФЫ
Рекордсменом по сборам в июле стала комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым. За 16 дней в прокате картина Алексея Пиманова собрала 195 млн рублей. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН указал на причины этого успеха.
«В силу того, что "Водитель-олигарх" – это комедия с узнаваемым актером Павлом Прилучным, которого очень любит аудитория, легкое кино, которое для зрителей летом комфортно заходит, он и собрал эти деньги», – сказал Исаев.
Российские зрители любят сказки, семейное кино и комедии, но чтобы в тренды попал ужастик… Невероятное стало фактом, ведь самый резвый старт в июле показал «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, заработавший за 9 дней в прокате уже 190 млн рублей.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал НСН о «нише ужасов» российского кино, объяснив успех фильма с Кейджем отсутствием конкурентов и фантазиями зрителей.
«Фильмы ужасов в России всегда занимали свою нишу. Они никогда не собирали миллиарды; их сборы были на уровне 50-200 млн рублей. На фоне больших проектов на этот жанр никто не обращал внимания. Если мы откроем сетку кинотеатров, каждый месяц точно выходит не по одному фильму ужасов. Если бы была большая конкуренция, не думаю, что “Собиратель душ” вырвался бы вперед. Если мы посмотрим историю последнего десятилетия, фильмы с Кейджем не входили даже в ТОП-5. Просто наше кино оказалось немного слабее по уровню для зрителя, который захотел увидеть что-то необычное», — пояснил Воронков.
Третье место по итогам июля занял «блогерский фильм» «Не одна дома», собравший за 23 дня в прокате 152 млн рублей. Исполнители главных ролей - 14-летняя звезда соцсетей Милана Хаметова и экс-бойфренд Ольги Бузовой Dava (Давид Манукян) - активно пиарили картину на еще не «приторможенном» YouTube, где у них на двоих более 20 млн подписчиков, однако миллионы ютуберов не превратились в миллиарды рублей.
«В основном у нас блогерское кино проваливалось. Я Хаметову и Даву не очень знаю, они не входит в сферу моих рекомендаций на YouTube. Сейчас такое количество блогеров, что, возможно, я пропустил. "Не одна дома" - это не мегабюджетный блокбастер. Они вполне могли притащить свою аудиторию, которая помогла бы окупить небольшой фильм. Судя по тому, что заявили сиквел, сборы достаточны для окупаемости и прибыли. Если сборы будут сопоставимы с "Холопом" или даже с "Горько", это будет невероятный феномен, а пока непонятно. Посмотрим, как стрельнет сиквел, – если они могут стабильно какую-то аудиторию затаскивать в кинотеатр, это будет очень хорошо. Одно дело, смотреть бесплатно видео на YouTube, а другое – ходить в кино за деньги. Скорее всего, могут быть какие-то успехи у фильмов с очень молодой, детской аудиторией», - сказал в этой связи НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
ДЕБЮТ ДЗЮБЫ И ОТМЕНА ПОПОГРЕБСКОГО
Ни одна из других картин, вышедших в российский прокат в июле, не смогла собрать даже 100 млн рублей. В их числе российский мультик «Большое путешествие. Вокруг света» (сборы 57 млн рублей), искрящийся брызгами шампанского байопик «Мадам Клико» с Хейли Беннетт (45 млн рублей) и фэнтези «Самая большая луна» (25 млн рублей), вокруг которого разразился довольно вялый режиссерский скандал.
Журналисты заметили, что из титров картины пропало имя режиссера Алексея Попогребского, работавшего над «Самой большой луной» несколько лет и называвшего этот фильм «проектом мечты».
На сайте «Кинопоиска» на месте имени режиссера сейчас стоит прочерк. При этом упоминание Попогребского исчезло и с постеров. Изначально выход фильма был запланирован на 22 февраля, тогда на постере было написано: «Фэнтези Алексея Попогребского». А вот на постере с датой выхода фильма 4 июля вместо этих слов появился слоган «Эмоции – их суперсила». Знаменитый режиссер Александр Сокуров в интервью НСН назвал эту ситуацию «неуважением и унижением».
«Это в вышей степени некорректно и неуважительно! Попогребский - великолепный режиссер! Просто так манипулировать его именем, унижать человека - это недостойно, это очередная очень большая ошибка Минкультуры и всей России. Он очень достойный режиссер, профессиональный. Я отношусь к коллеге Попогребскому с большим уважением, он продолжает оставаться моим соотечественником», - возмутился Сокуров.
Одним из главных мировых кинособытий июля стал невероятный успех «Головоломки 2», ставшей самым кассовым мультфильмом в истории. Сиквел студии Pixar, повествующий о персонажах, живущих в голове девочки-подростка, заработал в мире уже более 1,5 млрд долларов. В России в июле продолжились нелегальные показы этого мультфильма. В целом пиратские релизы голливудских хитов, спрятавшиеся в кинотеатрах под именами «Минуточку», «Сколько весит облако» и «Дальше собственного носа», заработали за месяц около 300 млн рублей.
Еще одним любопытным событием второго месяца лета стал кинодебют enfant terrible российского футбола Артема Дзюбы. Короткометражка «Хейт» с 17 июля показывается в регионах России в рамках Фестиваля уличного кино.
Режиссер фильма «Хейт» Сергей Филатов рассказал НСН, что ему было очень легко и весело работать с экс-капитаном сборной России. Он назвал Дзюбу «очень талантливым, простым, открытым, профессиональным и ответственным человеком», добавив, что остался доволен им, как актером.
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