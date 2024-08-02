«Олигарх и души блогеров»: В июльском кинопровале засияли Прилучный с Кейджем

ОЛИГАРХ И УЖАСНЫЕ МИФЫ

Рекордсменом по сборам в июле стала комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым. За 16 дней в прокате картина Алексея Пиманова собрала 195 млн рублей. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН указал на причины этого успеха.

«В силу того, что "Водитель-олигарх" – это комедия с узнаваемым актером Павлом Прилучным, которого очень любит аудитория, легкое кино, которое для зрителей летом комфортно заходит, он и собрал эти деньги», – сказал Исаев.

Российские зрители любят сказки, семейное кино и комедии, но чтобы в тренды попал ужастик… Невероятное стало фактом, ведь самый резвый старт в июле показал «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, заработавший за 9 дней в прокате уже 190 млн рублей.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал НСН о «нише ужасов» российского кино, объяснив успех фильма с Кейджем отсутствием конкурентов и фантазиями зрителей.

«Фильмы ужасов в России всегда занимали свою нишу. Они никогда не собирали миллиарды; их сборы были на уровне 50-200 млн рублей. На фоне больших проектов на этот жанр никто не обращал внимания. Если мы откроем сетку кинотеатров, каждый месяц точно выходит не по одному фильму ужасов. Если бы была большая конкуренция, не думаю, что “Собиратель душ” вырвался бы вперед. Если мы посмотрим историю последнего десятилетия, фильмы с Кейджем не входили даже в ТОП-5. Просто наше кино оказалось немного слабее по уровню для зрителя, который захотел увидеть что-то необычное», — пояснил Воронков.

Третье место по итогам июля занял «блогерский фильм» «Не одна дома», собравший за 23 дня в прокате 152 млн рублей. Исполнители главных ролей - 14-летняя звезда соцсетей Милана Хаметова и экс-бойфренд Ольги Бузовой Dava (Давид Манукян) - активно пиарили картину на еще не «приторможенном» YouTube, где у них на двоих более 20 млн подписчиков, однако миллионы ютуберов не превратились в миллиарды рублей.

«В основном у нас блогерское кино проваливалось. Я Хаметову и Даву не очень знаю, они не входит в сферу моих рекомендаций на YouTube. Сейчас такое количество блогеров, что, возможно, я пропустил. "Не одна дома" - это не мегабюджетный блокбастер. Они вполне могли притащить свою аудиторию, которая помогла бы окупить небольшой фильм. Судя по тому, что заявили сиквел, сборы достаточны для окупаемости и прибыли. Если сборы будут сопоставимы с "Холопом" или даже с "Горько", это будет невероятный феномен, а пока непонятно. Посмотрим, как стрельнет сиквел, – если они могут стабильно какую-то аудиторию затаскивать в кинотеатр, это будет очень хорошо. Одно дело, смотреть бесплатно видео на YouTube, а другое – ходить в кино за деньги. Скорее всего, могут быть какие-то успехи у фильмов с очень молодой, детской аудиторией», - сказал в этой связи НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).