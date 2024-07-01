«Упустили два миллиарда»: Сколько могла собрать в России «Головоломка-2»

«Этот порог ей совершенно точно покорился бы. Фильм очень востребованный, на нем выросли два поколения. Это действительно уникальный бренд для Pixar, для Disney, это абсолютно универсальная история, которую любят по всему миру. Этот фильм действительно везде ставит рекорды, показывает потрясающие цифры. Конечно, упущенные российские сборы — болезненная потеря для кинокомпании. Россия всегда давала в рамках мировых сборов по каждому фильму от 2% (в основном от 2% до 3%). Естественно, это достаточно существенный момент для каждой студии — потерять даже эти несколько процентов», — сказал Исаев.

Собеседник НСН подчеркнул, что важны не только темпы роста сборов, но и то, что блокбастеры вырабатывают привычку у зрителя ходить в кино.

«Не играет роли, на какой именно день они собрали бы свой миллиард: понятно, что студии меряются друг с другом, ведут очень четкую статистику и совершенно заслуженно хвастаются в своих пресс-релизах, на какой день тот или иной фильм преодолел какую-либо отметку. Речь о том, что эти фильмы пользуются огромным успехом у зрителей по всему миру, что это локомотивы киноиндустрии и что благодаря именно крупным фильмам, самым топовым блокбастерам у зрителя есть желание ходить в кино системно, есть привычка к кинопосещению. Свежий большой фильм надо смотреть на экране кинотеатра. Когда такие фильмы выходят фрагментарно, как сейчас в России, когда все самые кассовые фильмы выходят в Новый год и собирают потрясающие цифры, а потом на протяжении года ничего не появляется, есть риск остаться и без кинотеатров, и без кинотеатрального посещения как вида досуга», — подытожил он.

«Головоломка-2» может стать самым кассовым произведением Pixar. До сих пор этот статус принадлежал «Суперсемейке-2» со сборами в $1,2 миллиарда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

