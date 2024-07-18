«Простой и талантливый»: Режиссер фильма «Хейт» о кинодебюте Дзюбы

«Автором сценария и идейным вдохновителем этого фильма является Максим Пешков, который и придумал историю с расчетом на Артема Дзюбу и Максима Лагашкина. Это все изначально писалось под Дзюбу, а я как режиссер был счастлив с ним поработать. Мне кажется, что он очень талантливый человек, очень простой, открытый, профессиональный и ответственный. Я не большой фанат футбола и не могу оценивать его качества как футболиста, но как актером я остался им доволен, а как человеком – особенно. Работать было легко и приятно», - сказал Филатов.

По его словам, Дзюба и Лагашкин являются друзьями, поэтому все получилось снять с первого дубля.

«Все удалось снять с первой же попытки. Короткометражное кино снимается достаточно быстро, потому что хронометраж небольшой. С Максимом Лагашкиным они давние друзья, два друга были в кадре, и от этого было легко и весело. Учитывая, что история была написана под него, Дзюбе не надо было перевоплощаться, он играет сам себя, просто в определенных обстоятельствах». – заключил собеседник НСН.

При этом Филатов не стал раскрывать содержание картины, отметив в этой связи, что «все фильмы о любви».

В мае Артем Дзюба отказался продлевать контракт с «Локомотивом» и покинул московский клуб. Ранее он говорил, что после завершения карьеры может стать актером или тренером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



