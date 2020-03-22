В ИКЦ опровергли слухи об ужесточении карантина по коронавирусу в России

Информацию о том, что правительство РФ намерено ужесточить карантин по коронавирусу COVID-19, опровергли в информационно-коммуникационном центре (ИКЦ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина", не соответствуют действительности», - сообщили в ИКЦ.

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что в связи с намерением изменить условия карантина в России, речь может идти об «адекватных» мерах правительства против распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Он также напомнил о необходимости учитывать экономические последствия вводимых ограничений.