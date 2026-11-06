Южная Корея и Украина свернули проект военного ИИ из-за конфликта
Политический конфликт между Южной Кореей и Украиной привел к остановке испытаний южнокорейского программного обеспечения с искусственным интеллектом для ВСУ. Об этом сообщает The Diplomat.
Как отметил в беседе с изданием руководитель стартапа Newtype Industries Сэнгвон Чо, основной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Сеулом и Киев.
Компания создавала для украинских артиллеристов ИИ-программу Barbara, преобразующую голосовые сообщения в структурированные данные для наводчиков. Ожидалось, что испытания завершатся в текущем году, однако в октябре украинская сторона передала распоряжение сверху остановить работы. После отзыва южнокорейского посла контакты с ВСУ были полностью прерваны.
Ранее глава южнокорейского МИД Чо Хен допустил разрыв дипломатических отношений между Сеулом и Киевом, напоминает 360.ru.
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