В Краснодарском крае произошел пожар на предприятии из-за обломков БПЛА

Пожар возник на территории предприятия в Северском районе Краснодарского края после беспилотной атаки. Об этом заявил оперативный штаб Кубани.

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«В пгт. Афипском... из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий», - указали в ведомстве.

Никто не пострадал, пишет RT.

Кроме того, фрагменты БПЛА повредили остекление в квартире малоэтажного дома.

Ранее в Темрюкском районе Кубани из-за падения фрагментов БПЛА на автостоянке загорелось административное здание.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарский Край

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