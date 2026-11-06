В Краснодарском крае произошел пожар на предприятии из-за обломков БПЛА
6 ноября 202609:26
Юлия Савченко
Пожар возник на территории предприятия в Северском районе Краснодарского края после беспилотной атаки. Об этом заявил оперативный штаб Кубани.
«В пгт. Афипском... из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий», - указали в ведомстве.
Никто не пострадал, пишет RT.
Кроме того, фрагменты БПЛА повредили остекление в квартире малоэтажного дома.
Ранее в Темрюкском районе Кубани из-за падения фрагментов БПЛА на автостоянке загорелось административное здание.
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