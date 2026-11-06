В Иркутске самолет совершил аварийную посадку
Самолет авиакомпании «Ираэро», следовавший из Талакана в Иркутск, аварийно сел в иркутском аэропорту. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Около 13:30 (08:30 мск) экипаж воздушного суда SRJ200... при выполнении рейса Талакан - Иркутск совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что причиной посадки стала неисправность правого двигателя, пишет RT. Борт благополучно приземлился, пострадавших или разрушений нет.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, у самолета отказал двигатель.
Ранее легкомоторный самолет Cessna аварийно сел в Забайкальском крае, пострадали два человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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