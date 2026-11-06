Рютте посоветовал Трампу «держать голову выше» после выборов в США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал президенту США Дональду Трампу не падать духом после поражения американской Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, генсек альянса отправил главе Белого дома короткое сообщение.
«Рютте решительно подтвердил важнейшую роль США в защите Европы и заявил, что сказал... Дональду Трампу "держать голову выше"», — отмечается в публикации.
Ранее СМИ сообщили, что потеря республиканцами контроля над конгрессом США может привести к заморозке ряда крупных военных инициатив Трампа, пишет 360.ru.
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