Рютте посоветовал Трампу «держать голову выше» после выборов в США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал президенту США Дональду Трампу не падать духом после поражения американской Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным агентства, генсек альянса отправил главе Белого дома короткое сообщение.

«Рютте решительно подтвердил важнейшую роль США в защите Европы и заявил, что сказал... Дональду Трампу "держать голову выше"», — отмечается в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что потеря республиканцами контроля над конгрессом США может привести к заморозке ряда крупных военных инициатив Трампа, пишет 360.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампНАТО

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