СМИ: Niletto получил почти 600 штрафов за нарушения ПДД на 811 тысяч рублей
Певец Niletto (Данил Прытков) получил 592 штрафа за нарушения правил дорожного движения на сумму 811 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что больше всего штрафов артист получил с купленным в октябре 2024 года автомобилем Ford F-150 - 528 нарушений на 668 тысяч рублей.
«Больше половины штрафов — за превышение скорости. Иногда свой пикап он разгонял на 80 км/ч больше разрешенного. Помимо этого, ему прилетали штрафы за тонировку», - пишет Shot.
Кроме того, на второй машине — Nissan Skyline 1992 года — певец нарушил ПДД 64 раза и получил штрафов на 143 тысячи рублей.
Ранее СМИ сообщили, что фигуристка Алина Загитова стала лидером по штрафам за нарушение ПДД среди российских спортсменов, на ее счету 124 штрафа на сумму свыше 200 тысяч рублей.
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