«Новая Матильда?»: Минкультуры и РПЦ ополчились на «Монастырь» с Ивлеевой

В РПЦ считают сериал «карикатурой на монашество», активистов смущает репутация «оторвы» Ивлеевой, тем временем «Монастырь» уже побил рекорды популярности.

В преддверии выходных в России разгорелся скандал вокруг сериала «Монастырь» с участием блогера Насти Ивлеевой. Минкультуры отказало ему в выдаче прокатного удостоверения, а в РПЦ нашли там ЛГБТ-сцены. Между тем, две серии сериала уже вышли на стриминговых платформах, установив там рекорд.

Сериалу «Монастырь» с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении

ОТОРВА И РПЦ

Сериал «Монастырь» рассказывает о том, как «московская оторва» попадает в монастырь. Ивлеева играет тусовщицу, которая живет за чужой счет, однако потом все рушится и она прячется от преследователей в монастыре.

Режиссером сериала является Александр Молочников, ранее осудивший спецоперацию на Украине и покинувший Россию. Помимо Ивлеевой там играет Филипп Янковский, в руках которого девушка переживает «завораживающую трансформацию», отмечает «Кинопоиск».

25 ноября стало известно, что Министерство культуры не выдало «Монастырю» прокатное удостоверение. В ведомстве заподозрили фильм в оскорблении чувств верующих и попросили у Русской православной церкви дать ему экспертную оценку.

«Решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - сказал РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, сериал включает сцены ЛГБТ-отношений и «формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве».

При этом Кипшидзе высказал мнение, что сценарий сериала не попадает под статью Уголовного кодекса о нарушении прав верующих.

В РПЦ также заявили, что «Монастырь» дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях и формирует неверное представление о русском православии.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев сказал НСН в этой связи, что РПЦ ведет себя, как Минобороны.

«Ситуация очень печальная. Церковь позиционирует себя как одно из силовых министерств. Любую критику РПЦ нужно согласовывать с ней самой. У кого-то есть некий эталон монашеской жизни в женских обителях, с которым все обязаны соглашаться. Это изначально оценочное суждение», - указал Кураев.

Со своей стороны, вокалист группы 25/17 Антон Завьялов говорил «Культурному гиду НСН», что его «заинтриговал сериал "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой», две серии которого уже вышли.

«РПЦ словно Минобороны»: Кураев об отказе в прокате сериалу «Монастырь»

МУЖ, РЕКОРД И ПОЦЕЛУЙ

Цифровой релиз сериал «Монастыря» был представлен на «Кинопоиске» 19 ноября. В день премьеры его посмотрело более 250 тысяч зрителей, что является рекордом стриминга, отмечает «Сплетник».

«Монастырь» сейчас занимает первое место в ТОП-10 онлайн-кинотеатра, а также лидирует в рейтинге самых популярных сериалов. Первые две серии уже вышли, третью покажут 26 ноября, а остальные – в декабре.

Отмечается, что это первая большая кинороль блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой, скандальная репутация которой также вызвала возмущении православных активистов. Девушка известна, как телеведущая телешоу «Орел и решка», а также как популрный блогер, у которой более 18 млн подписчиков в запрещенной в РФ соцсети.

Она пока не прокомментировала скандал с сериалом, но призналась, что надеется на продолжение кинокарьеры.

«Мне безумно понравилась актерская деятельность. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — сказала Ивлеева «Газете.ру».

В июне телеведущая Ксения Собчак сообщила, что видео, на котором она целуется с Ивлеевой, было признан судом пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Девушки решили повторить поцелуй Мадонны и Бритни Спирс в ходе съемок шоу «Королевские кобры» осенью 2021 года.

Суд запретил видео с поцелуем Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой

Ранее Ивлеева была жената на рэпере Элджее, сбежавшем из России в декабре 2021 года на фоне суда за пропаганду наркотиков.

История с «Монастырем» чем-то напоминает скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», разразившийся в конце 2016 года. Картину сочли очерняющей память Николая II, канонизированного РПЦ и пытались запретить, а ее создателям угрожали.

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ФОТО: кадр из сериала
ТЕГИ:КиноРПЦБлогеры
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