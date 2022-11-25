«Новая Матильда?»: Минкультуры и РПЦ ополчились на «Монастырь» с Ивлеевой

ОТОРВА И РПЦ

Сериал «Монастырь» рассказывает о том, как «московская оторва» попадает в монастырь. Ивлеева играет тусовщицу, которая живет за чужой счет, однако потом все рушится и она прячется от преследователей в монастыре.

Режиссером сериала является Александр Молочников, ранее осудивший спецоперацию на Украине и покинувший Россию. Помимо Ивлеевой там играет Филипп Янковский, в руках которого девушка переживает «завораживающую трансформацию», отмечает «Кинопоиск».

25 ноября стало известно, что Министерство культуры не выдало «Монастырю» прокатное удостоверение. В ведомстве заподозрили фильм в оскорблении чувств верующих и попросили у Русской православной церкви дать ему экспертную оценку.

«Решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - сказал РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, сериал включает сцены ЛГБТ-отношений и «формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве».

При этом Кипшидзе высказал мнение, что сценарий сериала не попадает под статью Уголовного кодекса о нарушении прав верующих.

В РПЦ также заявили, что «Монастырь» дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях и формирует неверное представление о русском православии.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев сказал НСН в этой связи, что РПЦ ведет себя, как Минобороны.

«Ситуация очень печальная. Церковь позиционирует себя как одно из силовых министерств. Любую критику РПЦ нужно согласовывать с ней самой. У кого-то есть некий эталон монашеской жизни в женских обителях, с которым все обязаны соглашаться. Это изначально оценочное суждение», - указал Кураев.

Со своей стороны, вокалист группы 25/17 Антон Завьялов говорил «Культурному гиду НСН», что его «заинтриговал сериал "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой», две серии которого уже вышли.