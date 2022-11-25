«Новая Матильда?»: Минкультуры и РПЦ ополчились на «Монастырь» с Ивлеевой
В РПЦ считают сериал «карикатурой на монашество», активистов смущает репутация «оторвы» Ивлеевой, тем временем «Монастырь» уже побил рекорды популярности.
В преддверии выходных в России разгорелся скандал вокруг сериала «Монастырь» с участием блогера Насти Ивлеевой. Минкультуры отказало ему в выдаче прокатного удостоверения, а в РПЦ нашли там ЛГБТ-сцены. Между тем, две серии сериала уже вышли на стриминговых платформах, установив там рекорд.
ОТОРВА И РПЦ
Сериал «Монастырь» рассказывает о том, как «московская оторва» попадает в монастырь. Ивлеева играет тусовщицу, которая живет за чужой счет, однако потом все рушится и она прячется от преследователей в монастыре.
Режиссером сериала является Александр Молочников, ранее осудивший спецоперацию на Украине и покинувший Россию. Помимо Ивлеевой там играет Филипп Янковский, в руках которого девушка переживает «завораживающую трансформацию», отмечает «Кинопоиск».
25 ноября стало известно, что Министерство культуры не выдало «Монастырю» прокатное удостоверение. В ведомстве заподозрили фильм в оскорблении чувств верующих и попросили у Русской православной церкви дать ему экспертную оценку.
«Решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - сказал РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, сериал включает сцены ЛГБТ-отношений и «формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве».
При этом Кипшидзе высказал мнение, что сценарий сериала не попадает под статью Уголовного кодекса о нарушении прав верующих.
В РПЦ также заявили, что «Монастырь» дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях и формирует неверное представление о русском православии.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев сказал НСН в этой связи, что РПЦ ведет себя, как Минобороны.
«Ситуация очень печальная. Церковь позиционирует себя как одно из силовых министерств. Любую критику РПЦ нужно согласовывать с ней самой. У кого-то есть некий эталон монашеской жизни в женских обителях, с которым все обязаны соглашаться. Это изначально оценочное суждение», - указал Кураев.
Со своей стороны, вокалист группы 25/17 Антон Завьялов говорил «Культурному гиду НСН», что его «заинтриговал сериал "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой», две серии которого уже вышли.
МУЖ, РЕКОРД И ПОЦЕЛУЙ
Цифровой релиз сериал «Монастыря» был представлен на «Кинопоиске» 19 ноября. В день премьеры его посмотрело более 250 тысяч зрителей, что является рекордом стриминга, отмечает «Сплетник».
«Монастырь» сейчас занимает первое место в ТОП-10 онлайн-кинотеатра, а также лидирует в рейтинге самых популярных сериалов. Первые две серии уже вышли, третью покажут 26 ноября, а остальные – в декабре.
Отмечается, что это первая большая кинороль блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой, скандальная репутация которой также вызвала возмущении православных активистов. Девушка известна, как телеведущая телешоу «Орел и решка», а также как популрный блогер, у которой более 18 млн подписчиков в запрещенной в РФ соцсети.
Она пока не прокомментировала скандал с сериалом, но призналась, что надеется на продолжение кинокарьеры.
«Мне безумно понравилась актерская деятельность. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — сказала Ивлеева «Газете.ру».
В июне телеведущая Ксения Собчак сообщила, что видео, на котором она целуется с Ивлеевой, было признан судом пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Девушки решили повторить поцелуй Мадонны и Бритни Спирс в ходе съемок шоу «Королевские кобры» осенью 2021 года.
Ранее Ивлеева была жената на рэпере Элджее, сбежавшем из России в декабре 2021 года на фоне суда за пропаганду наркотиков.
История с «Монастырем» чем-то напоминает скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», разразившийся в конце 2016 года. Картину сочли очерняющей память Николая II, канонизированного РПЦ и пытались запретить, а ее создателям угрожали.
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