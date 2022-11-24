«Lamborghini, Машков и знамя металлистов»: Культурный гид страны на неделю

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» представляют обзор самых интересных культурных событий предстоящего уикенда.

Нашими культурными гидами сегодня выступили вокалист отмечающей юбилей группы 25/17 Антон Завьялов, гитарист легендарного «Мастера» Алексей «Страйк», а также дизайнер и режиссер Яна Недзвецкая, представившая накануне в Москве подводный фильм-балет «Спящая красавица».

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В столице в выходные ожидается огромное количество концертов. В субботу группа «25/17» отметит 20-летие, «Мастер» - отпразднует на сцене 35-летие, «Моральный кодекс» выступит в «Крокусе», а «Черный кофе» - на «Горбушке», ну а в воскресенье День рождения отмечает НАИВ.

Кроме того, билетные операторы отмечают большой интерес зрителей к юбилейному концерту группы «Звери» в Казани, выступлениям «Пикника» в Томске, Басты в Питере и Zivert в Краснодаре. Диана Арбенина отправится в Астану (27 ноября) и Алматы (28 ноября), а вот Светлана Сурганова простудилась и перенесла свой субботний концерт в Москве на 30 декабря.

Антон Завьялов рассказал НСН, чего ожидать от главного концерта в туре группы «25/17».

«Московские концерты мы всегда считаем отчетными, они самые грандиозные по размаху и там, конечно, больше всего людей. Мы подготовили специальную юбилейную программу к 20-летию группы, в нее вошли как очень известные наши песни, самые известные, так и песни с наших последних альбомов, которые исполняются впервые. Для московского концерта мы подготовили специальную визуальную программу, световое шоу, это будет выглядеть очень зрелищно. До Москвы нам удалось обкатать эту программу по регионам, ее встретили очень тепло, поэтому, думаю, и московской, и питерской аудитории понравится то, что мы для них приготовили», - отметил один из основателей группы.

Завьялов также раскрыл секрет, связанный выбором городов для тура.

«Была и Сибирь, на юг мы съездили, в Ростов-на-Дону, Краснодар, другие города. Я открою вам секрет - мы никогда не сидим в креслах или на диванах и не выбираем города, куда поехать. Нас приглашают – и мы либо соглашаемся, либо нет, по этому принципу формируем концертный тур», - признался музыкант.

Ну а Алексей «Страйк» пообещал сюрпризы на юбилейном концерте «Мастера».

«Это очередной глобальный юбилей группы "Мастер", являющейся одним из основателей отечественного рока и металла в СССР и России. Сейчас на эти большие концерты приглашают не только меня, но и других, кто стоял у истоков. Это Андрей Большаков, Михаил Серышев и Артур Беркут, с которым у "Мастера" была зарубежная история, он ездил в качестве вокалиста. Сюрпризы, конечно, будут. Мы сыграем песни из старого репертуара, которые группа "Мастер" еще не исполняла живьем, но не буду до конца раскрывать все тайны. Пожалуй, единственное серьезное изменение за 35 лет, это состав, а сама идея, музыка, профессиональный уровень, напор, драйв не меняются с годами. Что мы выходили на сцену 10, 15 или 20 лет назад, что сейчас, это та же самая мощь и напор. "Мастер" вживую – это всегда круто! Все продолжается, хорошо, что мы несем, несли и будем нести это знамя», - подчеркнул рок-музыкант.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рекомендовал читателям НСН посетить концерт «Мастера».

