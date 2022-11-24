«Lamborghini, Машков и знамя металлистов»: Культурный гид страны на неделю
Антон Завьялов рассказал НСН о Дель Торо, Ивлеевой и концерте «25/17», Алексей «Страйк» - о юбилее «Мастера», а Яна Недзвецкая – о «мужиках без штанов» и киножёнах олигархов.
Концерты: «Мы будем нести это знамя!»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» представляют обзор самых интересных культурных событий предстоящего уикенда.
Нашими культурными гидами сегодня выступили вокалист отмечающей юбилей группы 25/17 Антон Завьялов, гитарист легендарного «Мастера» Алексей «Страйк», а также дизайнер и режиссер Яна Недзвецкая, представившая накануне в Москве подводный фильм-балет «Спящая красавица».
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В столице в выходные ожидается огромное количество концертов. В субботу группа «25/17» отметит 20-летие, «Мастер» - отпразднует на сцене 35-летие, «Моральный кодекс» выступит в «Крокусе», а «Черный кофе» - на «Горбушке», ну а в воскресенье День рождения отмечает НАИВ.
Кроме того, билетные операторы отмечают большой интерес зрителей к юбилейному концерту группы «Звери» в Казани, выступлениям «Пикника» в Томске, Басты в Питере и Zivert в Краснодаре. Диана Арбенина отправится в Астану (27 ноября) и Алматы (28 ноября), а вот Светлана Сурганова простудилась и перенесла свой субботний концерт в Москве на 30 декабря.
Антон Завьялов рассказал НСН, чего ожидать от главного концерта в туре группы «25/17».
«Московские концерты мы всегда считаем отчетными, они самые грандиозные по размаху и там, конечно, больше всего людей. Мы подготовили специальную юбилейную программу к 20-летию группы, в нее вошли как очень известные наши песни, самые известные, так и песни с наших последних альбомов, которые исполняются впервые. Для московского концерта мы подготовили специальную визуальную программу, световое шоу, это будет выглядеть очень зрелищно. До Москвы нам удалось обкатать эту программу по регионам, ее встретили очень тепло, поэтому, думаю, и московской, и питерской аудитории понравится то, что мы для них приготовили», - отметил один из основателей группы.
Завьялов также раскрыл секрет, связанный выбором городов для тура.
«Была и Сибирь, на юг мы съездили, в Ростов-на-Дону, Краснодар, другие города. Я открою вам секрет - мы никогда не сидим в креслах или на диванах и не выбираем города, куда поехать. Нас приглашают – и мы либо соглашаемся, либо нет, по этому принципу формируем концертный тур», - признался музыкант.
Ну а Алексей «Страйк» пообещал сюрпризы на юбилейном концерте «Мастера».
«Это очередной глобальный юбилей группы "Мастер", являющейся одним из основателей отечественного рока и металла в СССР и России. Сейчас на эти большие концерты приглашают не только меня, но и других, кто стоял у истоков. Это Андрей Большаков, Михаил Серышев и Артур Беркут, с которым у "Мастера" была зарубежная история, он ездил в качестве вокалиста. Сюрпризы, конечно, будут. Мы сыграем песни из старого репертуара, которые группа "Мастер" еще не исполняла живьем, но не буду до конца раскрывать все тайны. Пожалуй, единственное серьезное изменение за 35 лет, это состав, а сама идея, музыка, профессиональный уровень, напор, драйв не меняются с годами. Что мы выходили на сцену 10, 15 или 20 лет назад, что сейчас, это та же самая мощь и напор. "Мастер" вживую – это всегда круто! Все продолжается, хорошо, что мы несем, несли и будем нести это знамя», - подчеркнул рок-музыкант.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рекомендовал читателям НСН посетить концерт «Мастера».
Спектакли: «Слезы, стыд, мастодонты и монстры»
Наибольший интерес театралов в ближайшие выходные прикован к двум московским премьерам, отмечает «Кассир.ру». Это мюзикл «Князь серебряный» в Театре оперетты, музыку к которому написал Аркадий Укупник, а также спектакль «Соло для часов с боем» в Театре им. Моссовета.
В Санкт-Петербурге зрители активно идут на рок-оперу «Юнона и Авось», в Краснодаре – на спектакль о любви знаменитого художника Пабло Пикассо к русской балерине Ольге Хохловой, а в Уфе и Нижнем Новгороде - на постановки в память о Фаине Раневской
Антон Завьялов посетовал, что редко выбирается на спектакли, выделив при этом «Студию театрального искусства» Сергея Женовача.
«К сожалению, давно не был в театре, хотя хотелось бы. Последний раз я был в театре Женовача на «Москва-Петушки» с Алексеем Вертковым, но это было очень давно», - рассказал вокалист группы «25/17».
Алексей «Страйк» назвал «попаданием в десятку» постановки «Геликон-Оперы».
«Я советую обязательно посетить "Аиду" в "Геликон-Опере", если вам удастся достать билеты, Бертман поставил это совершенно потрясающе. Премьера была месяца три назад, а сейчас "Аида" продолжает идти с успехом. Я всегда советую "Геликон" в принципе, потому что туда можно идти на что угодно. Это всегда в десятку», - отметил музыкант.
Со своей стороны, Яна Недзвецкая посоветовала всем ходить на Евгения Миронова с Владимиром Машковым и рассказала о «спектакле десятилетия».
«У нас вообще мало хороших актеров, но Миронов и Машков поднимают все, что угодно. Эти два монстра, мастодонта, способны на все. Везде, где Машков и Миронов, я бы шла на любую вещь. Правда, Евгений Миронов сейчас мало играет, взяли талантливого мужика, поставили на этот несчастный "Театр Наций" и пропал мужик, потому что гениальный актер, угробили его этой административной работой. За последние десять лет единственный спектакль, на котором я обрыдалась и умылась слезами, это "Мамапапасынсобака" в "Современнике". Я не понимаю, почему они его убрали, там Галя Петрова играет так! Там еще Чулпан Хаматова играла, но ее всегда можно заменить, но Галя! У меня слезы лились ручьями и я не понимала, где нахожусь», - отметила дизайнер.
При этом она призналось, что ей стыдно, что в театральных трендах оказались «мужики без штанов».
«Многие ходят на спектакли, потому что театр модный, а я – по сути. И еще меня убивает, когда, например, в Гоголь-Центре, мужики штаны сняли, - всем весело и аплодисменты. Хлопают, где голого актера в ванной моют, а я бы от стыда провалилась на месте режиссера. Если бы мне хлопали на моем фильме за то, что мужики чем-то трясут, я бы от позора провалилась, а сейчас никому не стыдно», - возмутилась Недзвецкая.
Кино: Ламбо, жемчужина и русский «Код да Винчи»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В кинотеатрах покажут около двадцати премьер, самой яркой из которых эксперты называют итало-американскую картину «Ламборгини: человек-легеда». Главные роли в фильме исполнят Фрэнк Грилло, известный по роли «Кроссбоунса» в «Мстителях», а также Мира Сорвино, получившая «Оскар» и «Золотой Глобус» за фильм «Великая Афродита».
Еще одной яркой премьерой обещает стать российский психологический хоррор «Сестры» о проблемах домашнего насилия с участием Никиты Ефремова и Ирины Старшенбаум.
Кроме того, с 25 по 29 ноября в московском кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара, в рамках которой покажут пять картин знаменитого француза.
Антон Завьялов сказал НСН, что с интересом следит за современным российским кино, любит режиссера Гильермо дель Торо и посмотрит фильм о Ламборгини,
«Смотрю новое, что выходит. Последнее, что посмотрел, это "Кабинет редкостей" Гильермо Дель Торо, потому что нравится этот режиссер. Еще заинтриговал сериал "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой, две серии пока вышло. Да, я смотрю современное российское кино. Более того, оно набирает обороты и смотреть все интереснее. Мне ближе хорошее кино, не важно, в каком оно жанре, главное, чтобы оно было хорошим. Ламборгини? Да, буду смотреть, буду ждать», - признался вокалист группы «25/17», название которой связано с фильмом Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».
Алексея «Страйка» впечатлил приключенческий фильм «Либерея», о котором рассказывал «Культурный гид НСН».
«Из кино последнее, что я могу порекомендовать, это мы с детьми сходили на фильм "Либерея. Охотники за сокровищами" о поисках библиотеки Ивана Грозного. Это потрясающий фильм, он наш, но снят в стиле "Кода да Винчи" или "Сокровища нации" с Николасом Кейджем. Этот фильм бросает нас из одного конца страны в другой, там происходит интересная отгадка ребусов, зашифрованных в древних летописях. Потрясающий актерский состав и очень хорошие шутки. С удовольствием посмотрел, с двумя сыновьями сходил, они тоже в восторге», - подчеркнул он.
Ну а Яна Недзвецкая посоветовала всем смотреть «красивое кино» и рассказала о "жемчужине" режиссера Уэса Андерсона.
«Конечно, жемчужина всего, на кого я учусь и ровняюсь, фильм, который я считаю непревзойденным, но не все его понимают, это "Гранд отель «Будапешт»". Это просто что-то невозможное. Я пересмотрела миллион раз фильм о фильме, как его снимали, как выстраивался кадр, это, конечно, потрясающе. И Альмадовар, у него безумно красивые фильмы, красивые именно по кадру», - подчеркнула режиссер «Спящей красавицы».
При этом создательница модных коллекций назвала безобразием ситуацию с одеждой актеров в российском кино.
«Безобразная одежда какая-то, купленная то ли на рынке, то ли из "Али Экспресса". Олигархшу изображает женщина в платье за 300 рублей, полиэстровом, вонючем, жутком. Это так стыдно, мне часто стыдно смотреть эти фильмы. Ко мне приходят актрисы, мои знакомые, - не буду имен называть, но их очень много, - и говорят: "Яночка, умоляю, опять я играю роль жены олигарха, а мне дают такую рвань»". Она берет или покупает себе вещь, и потом в своих вещах играют, ну это же безобразие», - посетовала Недзвецкая.
Шоу: «Фэшн и лёд»
Яна Недзвецкая рассказала НСН, что модные показы – это вчерашний день, а на смену им пришли фестивали фэшн-фильмов.
«Недели моды настолько протухли. Я считаю, это позавчерашний день и на уровне Запада. Сейчас очень популярны фэшн-фестивали Fashion Film. Когда это началось на неделях моды лет 10 назад – "плати деньги и участвуй", я посмотрела, какой трэш там показывают, и стала снимать фильмы: у меня сезон и я на эту тему делаю корткометражечки. Сейчас стало очень популярным делать фэшн-фильмы и такие фестивали, но в России такого нет, а во всем мире есть, в Америке чуть ли не в каждом городе. Это и аксессуары, и одежда и обувь, все, что вокруг красоты и моделей, это безумно красиво», - рассказала дизайнер.
Вместе с тем она рекомендовала всем посмотреть ледовые шоу Ильи Авербуха.
«Я смотрю ледовые шоу, потому что моя подруга Лиза Арзамасова сейчас там участвует. Мне очень нравятся постановки, сами спектакли и мысли. Это как короткометражки у Авербуха, микропостановки. Смотреть, как человек за полторы минуты вкладывает смысл, это очень интересно. Ледовые шоу – это очень красиво для людей», - заключила собеседница НСН.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказывала «Культурному гиду НСН» о своем шоу «Восхождение», масштабная премьера которого состоялась в Москве в середине ноября.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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