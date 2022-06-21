Суд запретил видео с поцелуем Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой
Телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале заявила, что видео, на котором она целуется с блогером Анастасией Ивлеевой был признан пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
Соответствующее решение принял Тверской районный суд Москвы, который запретил распространение этого ролика.
Инцидент произошёл в сентябре 2021 года на съёмках шоу «Королевские кобры». Собчак и Ивлеева решили повторить поцелуй Мадонны и Бритни Спирс.
Ранее депутаты Петербургского парламента Павел Крупник и Денис Четырбок предложили на федеральном уровне ввести запрет на рекламу сексуальных услуг, сообщают «Невские новости».
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