«РПЦ словно Минобороны»: Кураев об отказе в прокате сериалу «Монастырь»
У РПЦ есть некий эталон монашеской жизни в женских обителях, с которым все почему-то обязаны соглашаться, отметил в эфире НСН Андрей Кураев.
Русская православная церковь (РПЦ) позиционирует себя как одно из силовых министерств, когда запрещает критику своей работы, ситуация с сериалом «Монастырь» это доказала, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в разговоре с НСН.
Накануне Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь». Также ведомство передало материалы по сериалу на экспертную оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях и формирует неверное представление о русском православии. Кураев отметил, что РПЦ считает, что любую критику в ее сторону нужно согласовывать с ней самой.
«Ситуация очень печальная. Церковь позиционирует себя как одно из силовых министерств. Если Министерство обороны защитило себя соответствующими законами от любой критики и любой альтернативной информации о его работе… То получается, что РПЦ идет тем же путем. То есть, любую критику РПЦ нужно согласовывать с ней самой. У кого-то есть некий эталон монашеской жизни в женских обителях, с которым все обязаны соглашаться. Это изначально оценочное суждение. Например, фильм «Молодой папа» - это потрясающая открытость. Это фильм для умных и думающих людей. Однако наш правящий класс не готов к тому, чтобы о нем говорили без придыхания», - сказал Кураев.
Позднее Роскомнадзор сообщил, что сериалу «Монастырь» c актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли не требуется отдельное прокатное удостоверение для онлайн-показов.
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