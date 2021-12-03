«Эмиграция»: Элджей не явился на суд и опубликовал «говорящий» пост

Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк), не явившийся сегодня в Зюзинский суд Москвы, разместил в Instagram фото с подписью «Эмиграция».

На фото запечатлен Элджей и его бывшая жена Анастасия Ивлеева. По данным СМИ, снимок был сделан на Кипре. Позже в сети появилось видео их романтического ужина в ресторане пятизвездочного отеля Amara Hotel.