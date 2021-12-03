«Эмиграция»: Элджей не явился на суд и опубликовал «говорящий» пост
Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк), не явившийся сегодня в Зюзинский суд Москвы, разместил в Instagram фото с подписью «Эмиграция».
На фото запечатлен Элджей и его бывшая жена Анастасия Ивлеева. По данным СМИ, снимок был сделан на Кипре. Позже в сети появилось видео их романтического ужина в ресторане пятизвездочного отеля Amara Hotel.
3 декабря в Зюзинском суде прошло заседание по делу в отношении музыканта о пропаганде наркотиков. Узенюк на заседание не явился. Ему может грозить штраф до 100 тыс. руб.
По данным СМИ, Элджей покинул Россию месяц назад и, возможно, пытается получить гражданство Кипра.
На прошлой неделе стало известно, что рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) сбежал из России в Дубай. И Элджей, и Моргенштерн попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с пропагандой наркотиков.
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