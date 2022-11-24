Сериалу «Монастырь» с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении

В сообщении говорится, что в данном произведении, где главные роли сыграли Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский, усмотрели «оскорбление религиозных чувств верующих».

«Материалы по сериалу были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь, где отметили, что сценарий даёт искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии», - отметили в Минкульте.

Ранее в России прокатное удостоверение отозвали у документального фильма «Голод», который посвящён массовому голоду 1921–1923 годов в СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

