Сериалу «Монастырь» с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении
Кинокомпании «Лунапарк» было отказано в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
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В сообщении говорится, что в данном произведении, где главные роли сыграли Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский, усмотрели «оскорбление религиозных чувств верующих».
«Материалы по сериалу были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь, где отметили, что сценарий даёт искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии», - отметили в Минкульте.
Ранее в России прокатное удостоверение отозвали у документального фильма «Голод», который посвящён массовому голоду 1921–1923 годов в СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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