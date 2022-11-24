Сериалу «Монастырь» с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении

Кинокомпании «Лунапарк» было отказано в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

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В сообщении говорится, что в данном произведении, где главные роли сыграли Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский, усмотрели «оскорбление религиозных чувств верующих».

«Материалы по сериалу были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь, где отметили, что сценарий даёт искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии», - отметили в Минкульте.

Ранее в России прокатное удостоверение отозвали у документального фильма «Голод», который посвящён массовому голоду 1921–1923 годов в СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
ТЕГИ:Оскорбление Чувств ВерующихРПЦМинкультурыСериал
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