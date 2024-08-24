40 стран и культурный обмен: В столице началась Московская международная неделя кино
На ММНК запланировано 300 кинопоказов фильмов различных жанров.
МИР КИНО В МОСКВЕ И УСПЕШНЫЙ «ХОЛОП»
23 августа в столице началась Московская международная неделя кино (ММНК). Она пройдет до 28 августа в 27 кинотеатрах города, в том числе под открытым небом на ВДНХ и в парке Горького.
В фестивале примут участие картины разных жанров режиссеров из более чем 40 стран: России, Индии, Китая, Вьетнама, Уругвая и других. Зрители могут увидеть 300 кинопоказов драм, комедий, анимации и документальных фильмов. По программе ежедневно запланировано около 200 мероприятий. К тому же посетители смогут попасть на экскурсии в закулисье кинопроизводства, на лекции со звездами и даже на киноужины.
В состав совета ММНК вошли, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, исполнительный директор «Фонда кино» Федор Соснов, гендиректор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, сценарист, продюсер и режиссер Андрей Золотарев, режиссер Алексей Учитель и другие деятели искусства.
«Это интересное и масштабное мероприятие. Самое главное, что оно дает толчок для новых талантливых и интересных фильмов, - заявил Учитель в интервью «Известиям».
На открытии ММНК в московском кинотеатре «Художественный» присутствовал американский сценарист Дэвид Маркони, известный по работе над такими фильмами, как «Иностранец» и «Крепкий орешек 4.0».
«Я обожаю Россию, самые лучшие кинематографисты и преподаватели по актерскому мастерству отсюда. Я расскажу, как писать сценарии к экшену, и покажу фильм "Враг государства", а потом будет круглый стол с обсуждением», - рассказал он в интервью изданию.
В свою очередь, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», гендиректор киностудии Горького Юлиана Слащева рассказала о планах распространения российской анимации за рубеж.
«У «Союзмультфильма» и киностудии Горького есть проекты, которые мы обсуждаем в Арабских Эмиратах. Из Саудовской Аравии приезжают два продюсера, мы будем обсуждать с ними взаимодействие по анимации. У нас будут встречи с индийскими коллегами. Мы обсуждаем проекты с Китаем», - добавила она.
На открытии фестиваля представители киноиндустрии также обсудили успешные примеры сотрудничества с другими странами, в том числе иностранные адаптации российской комедии «Холоп». Его французский ремейк выйдет в российский прокат уже в сентябре этого года.
Адаптацию уже готовят и в Турции. Главную роль в этой картине сыграет Керем Бюрсин, известный как Серкан Болат из «Постучись в мою дверь». Сам актер Милош Бикович, сыгравший мажора Гришу в российском «Холопе» тоже присутствовал на открытии Московской международной недели кино.
«Мы не знакомы, но я очень рад, что такая звезда играет аналогичную роль в Турции. И Франция делает этот фильм. Это значит, что история, которую мы рассказали, универсальна и касается каждого человека на планете», - сказал он изданию, комментируя игру Бюрсина в турецкой адаптации.
«ОКНО В ЕВРОПУ»
На прошлой неделе в России завершилось еще одно событие мира кино. 15 августа в Выборге подвели итоги 32-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Наибольшее признание получила мелодрама режиссера Натальи Назаровой «Филателия». Картина была удостоена титула лучшего фильма в игровом конкурсе по версии жюри, которое возглавил режиссер Владимир Котт. К тому же фильм получил специальное упоминание за выдающийся актерский дуэт Алины Ходжевановой и Максима Стоянова, разделив победу с «Ласточкой» Малики Мухамеджан в рейтинге кинокритиков.
В конкурсе анимационного кино главный приз получила лента Александра Храмцова «Ручей, бегущий в горы». Специальный приз жюри за убедительное изображение всеобщего оцепенения — «Спать хочется» Игоря Волошина. Особого упоминания жюри за уникальный подход к темам одиночества и детства удостоились картины Алексея Игнатова «Не включайте свет» и Марии Савенковой «Дождь-подросток».
При этом в категории игрового кино специальные призы члены жюри вручили фильмам «Наступит лето» Кирилла Султанова и «Ровесник» Федора Кудрявцева, а также «Ласточке» Малики Мухамеджан. Эта лента была удостоена награды за уникальный киноязык и поэтическую визуализацию. Между тем, в неигровом кино призы вручили Екатерине Зиновьевой за лучший дебют в фильме «Скворечник», а также Пабло Рохасу за «Бюро» и Елизавете Берновой за «Хранителя форта Красная горка».
Победу в зрительском голосовании «Выборгский счет» одержала лента Станислава Светлова «Особенности национальной больницы». Второе место, по версии зрителей, занял фильм Байбулата Батулла «Бери да помни», третье — Романа Косова «Правила Филиппа».
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что фильм режиссера Шона Бейкера «Анора» — это нишевое кино, поэтому если он соберет в российском прокате 200-400 миллионов рублей, то это будет большим успехом.
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