40 стран и культурный обмен: В столице началась Московская международная неделя кино

В фестивале примут участие картины разных жанров режиссеров из более чем 40 стран: России, Индии, Китая, Вьетнама, Уругвая и других. Зрители могут увидеть 300 кинопоказов драм, комедий, анимации и документальных фильмов. По программе ежедневно запланировано около 200 мероприятий. К тому же посетители смогут попасть на экскурсии в закулисье кинопроизводства, на лекции со звездами и даже на киноужины.

В состав совета ММНК вошли, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, исполнительный директор «Фонда кино» Федор Соснов, гендиректор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, сценарист, продюсер и режиссер Андрей Золотарев, режиссер Алексей Учитель и другие деятели искусства.

«Это интересное и масштабное мероприятие. Самое главное, что оно дает толчок для новых талантливых и интересных фильмов, - заявил Учитель в интервью «Известиям».