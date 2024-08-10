Disney представил первый тизер фильма «Лило и Стич»

Компания Disney представила первый тизер нового фильма «Лило и Стич». Видео показали на выставке D23.

Известно, что премьера лайв-экшн-версии знаменитого мультфильма состоится летом 2025 года.

Сюжет новой картины почти не отличается от оригинала 2002 года. В будущей ленте шестилетняя Лило и ее старшая сестра Нани, которые живут на Гавайях, также найдут инопланетное существо по прозвищу Стич.

В роли Лило в новом фильме дебютирует актриса Майя Кеалоха, Нани сыграет Сидни Элизабет Агудонг, а ее возлюбленного Дэвида — Кахьяу Мачадо. Роли в ленте также исполнили Зак Галифианакис и Билли Магнуссен. При этом самого Стича вновь озвучил автор мультфильма «Лило и Стич» Крис Сандерс.