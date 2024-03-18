Сериал «Аколит» по вселенной «Звездных войн» выйдет в июне 2024 года
Компания Disney опубликовала первый постер сериала «Аколит» по мотивам «Звездных войн» и раскрыла дату премьеры.
Сериал стартует 4 июня 2024 года. До этого инсайдеры сообщали, что премьера запланирована на 5 июня.
События «Аколита» развернутся задолго до первой части «Звездных войн». Сюжет повествует о двух джедаях, которые расследуют череду преступлений и противостоят новой загадочной темной силе.
Съемки завершились летом прошлого года. Шоураннером сериала выступила Лесли Хэдланд.
По данным портала World of Reel, Disney отложила работу над спин-оффом «Звездных войн» на неопределенный срок из-за разногласий между LucasFilm и сценаристом Стивеном Найтом, передает «Радиоточка НСН».
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