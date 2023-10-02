Режиссер: Сценарий «Неестественного отбора» был написан задолго до «Игры в кальмара»
Татьяна Ярмак объяснила, что ее фильм про человечность и смыслы жизни, а не про «деньги любой ценой».
Режиссер картины «Неестественный отбор» Татьяна Ярмак в пресс-центре НСН призналась, что расстроилась, когда вышел сериал «Игра в кальмара», так как сценарий своего фильма написала раньше.
«Сценарий фильма был написан в 2014 году. Когда вышла «Игра в кальмара», мы с моим соавтором Станиславом Ковалевым посыпали голову пеплом и сказали, что мы опоздали. Мы тогда еще обсудили, что нас будут сравнивать, что будут задавать вопросы, почему картины похожи. Я благодарна корейцам, что они поднимают такие темы. Из всего сериала мне понравился только финал. Если сравнивать две картины, то мой фильм как раз про финал – про человечность, про смыслы человеческой жизни. Здесь смысл в том, что жизнь – это не репетиция, а не про деньги любой ценой», - рассказала она.
5 октября в большой прокат выходит фильм «Неестественный отбор» о борьбе с властью и изжившими себя устоями. Картина расскажет историю мужчины, который решил в одиночку бороться с «меценатами — благотворителями», которые от безнаказанности начинают творить беззаконие.
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