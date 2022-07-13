«От Анны до кальмара»: В США объявлены номинанты на премию «Эмми»
В числе номинантов на главную телевизионную премию мира «Эмми» оказались сериал «Изобретая Анну» о судьбе русской аферистки Анны Делви и знаменитая «Игра в кальмара».
Список номинантов на премию представила Американская телеакадемия.
При этом рекорд установил сериал «Наследники», представленный сразу в 25 номинациях.
В номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Наследники», «Шершни», «Лучше звоните Солу», «Эйфория», «Озарк» и «Разделение».
На звание «Лучшего комедийного сериала» претендуют «Тед Лассо», «Удивительная миссис Мейзел», «Начальная школа "Эбботт"», «Барри», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Чем мы заняты в тени» и «Убийства в одном здании».
«Изобретая Анну» в числе претендентов на победу в номинации «Лучший мини-сериал». Кроме того, Джулия Гарнер, сыгравшая в этом фильме главную роль, представлена в номинации «Лучшая актриса мини-сериала».
Сериал «Изобретая Анну» вышел на Netflix. В его основе реальная история дочери русского дальнобойщика Анны Сорокиной, которой удалось обманом пробиться в высший в свет, выдавая себя за наследницу немецкого миллионера Анну Делви.
Журналистка и юрист Екатерина Гордон в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорила, что следит за судьбой осужденной в США за аферы Анны Сорокиной и высоко оценивает сериал о лже-миллионерше.
74-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.
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