«От Анны до кальмара»: В США объявлены номинанты на премию «Эмми»

При этом рекорд установил сериал «Наследники», представленный сразу в 25 номинациях.

В номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Наследники», «Шершни», «Лучше звоните Солу», «Эйфория», «Озарк» и «Разделение».

На звание «Лучшего комедийного сериала» претендуют «Тед Лассо», «Удивительная миссис Мейзел», «Начальная школа "Эбботт"», «Барри», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Чем мы заняты в тени» и «Убийства в одном здании».

«Изобретая Анну» в числе претендентов на победу в номинации «Лучший мини-сериал». Кроме того, Джулия Гарнер, сыгравшая в этом фильме главную роль, представлена в номинации «Лучшая актриса мини-сериала».

Сериал «Изобретая Анну» вышел на Netflix. В его основе реальная история дочери русского дальнобойщика Анны Сорокиной, которой удалось обманом пробиться в высший в свет, выдавая себя за наследницу немецкого миллионера Анну Делви.

Журналистка и юрист Екатерина Гордон в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорила, что следит за судьбой осужденной в США за аферы Анны Сорокиной и высоко оценивает сериал о лже-миллионерше.

74-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.

