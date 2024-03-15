79-летний актер из «Игры в кальмара» получил условный срок за домогательства

Звезда корейского сериала «Игры в кальмара» О Ен Су получил условный срок за домогательства. Суд приговорил актера к восьми месяцам лишения свободы условно с отсрочкой применения наказания на два года, пишет южнокорейское информагентство Yonhap.

По версии следствия, 79-летний актер в 2017 году поцеловал в щеку и обнял женщину против ее воли. В 2021 году пострадавшая решила обратиться в полицию.

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Артиста также обязали пройти 40-часовую программу для преступников против половой неприкосновенности. О Ен Су объявил, что собирается обжаловать приговор.

Стриминговый сервис Netflix ранее показал тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон Хека. Премьера сериала ожидается до конца 2024 года.


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Фото: кадр из фильма «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк
ТЕГИ:Южная КореяДомогательстваАктер

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