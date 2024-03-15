79-летний актер из «Игры в кальмара» получил условный срок за домогательства

Звезда корейского сериала «Игры в кальмара» О Ен Су получил условный срок за домогательства. Суд приговорил актера к восьми месяцам лишения свободы условно с отсрочкой применения наказания на два года, пишет южнокорейское информагентство Yonhap.



По версии следствия, 79-летний актер в 2017 году поцеловал в щеку и обнял женщину против ее воли. В 2021 году пострадавшая решила обратиться в полицию.