Сериал «Игра в кальмара» номинирован на «Золотой глобус»
Популярное южнокорейское телешоу «Игра в кальмара» номинировано на кинопремию «Золотой глобус», сообщает «РЕН ТВ».
Сериал режиссера Хван Дон Хека будет бороться за награду в категории «Лучший телесериал – драма». Конкуренцию ему составят «Люпен», «Наследники», «Поза» и «Утреннее шоу». Торжественная церемония вручения наград состоится в ночь на 10 января.
Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix. C 17 сентября, когда состоялась премьера, этот сериал посмотрели 111 млн раз.
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