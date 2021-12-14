Сериал «Игра в кальмара» номинирован на «Золотой глобус»

Сериал режиссера Хван Дон Хека будет бороться за награду в категории «Лучший телесериал – драма». Конкуренцию ему составят «Люпен», «Наследники», «Поза» и «Утреннее шоу». Торжественная церемония вручения наград состоится в ночь на 10 января.

Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix. C 17 сентября, когда состоялась премьера, этот сериал посмотрели 111 млн раз.

