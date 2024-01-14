«Нет музыки – нет денег»: Продукция западных лейблов возвращается к россиянам

При этом западные правообладатели достаточно давно остановили свои релизы на российскую территорию, напомнил Балдин.

«Это вполне закономерное явление: нет музыки – нет денег... Получить музыку для рекламы на сегодняшний день невозможно, заявки даже не рассматриваются. Соответственно, в рекламе зарубежная музыка не используется, новых денег не возникает», - сказал продюсер.

Исполнительный директор Ассоциация музыкальной индустрии, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов сказал НСН, отечественных артистов не подкосила ситуация с уходом из России крупных международных лейблов.