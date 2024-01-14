«Нет музыки – нет денег»: Продукция западных лейблов возвращается к россиянам

Музыка, принадлежащая западным лейблам, ушебшим с российского рынка из-за СВО, начала возвращаться к пользователям, пока «безымянная».



Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал рекомендовать пользователям в новые песни музыкантов, которые сотрудничали с компаниями, ушедшими из России после начала специальной военной операции. Об этом сообщает РБК.

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Подбор рекомендаций происходит на основе выбора музыкальных предпочтений пользователя, напоминает RT.

Западные лейблы стали уходить с российского рынка особенно активно осенью 2022 года, до этого момента были только единичные случаи изъятия старых песен из каталогов отечественных сервисов. Например, публично отказались от сотрудничества британская рок-группа Pink Floyd и её гитарист Дэвид Гилмор. Вслед за Sony Music Group рынок РФ покинул еще одни музыкальный гигант - Warner Music и другие.

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Русскоязычная музыка занимает сегодня 90% отечественных чартов, а рекордно низкие выплаты зарубежным авторам песен вполне объяснимы, заявил в интервью НСН генеральный продюсер аудиосервиса «Звук» Сергей Балдин.

«Количество русскоязычной музыки и так было не маленькое, а в последнее время ее стало еще больше. Я бы не назвал это импортозамещением, это органический процесс. Русскую музыку на территориях, где говорят по-русски, слушают больше, чем какую-либо другую. При этом вся Латинская Америка слушает музыку на испанском языке, в Китае или Южной Корее тоже так, ничего удивительного не происходит. На сегодняшний день у нас чарты на 90% состоят из русской музыки, если посмотреть каталог в глубину, мы с коллегами считали, объем потребления русскоязычной музыки порядка 75%, а 25% - не русской музыки. В 2005 году ситуация была другая: примерно 50 на 50», - сказал в этой связи собеседник НСН.
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При этом западные правообладатели достаточно давно остановили свои релизы на российскую территорию, напомнил Балдин.

«Это вполне закономерное явление: нет музыки – нет денег... Получить музыку для рекламы на сегодняшний день невозможно, заявки даже не рассматриваются. Соответственно, в рекламе зарубежная музыка не используется, новых денег не возникает», - сказал продюсер.

Исполнительный директор Ассоциация музыкальной индустрии, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов сказал НСН, отечественных артистов не подкосила ситуация с уходом из России крупных международных лейблов.

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«Международные компании Sony, Universal, Warner, Orchard, которые работали на российском рынке и его покинули, делали ставку на развитие локального каталога. Какое-то количество артистов осталось без "дома", но за последние 12 месяцев все интересные артисты, не говоря уже про больших артистов, этот дом обрели, либо решили заниматься развитием своей карьеры самостоятельно. Если у тебя есть успешный альбом, который приносит 20-30-50 млн рублей в год, квартал или полугодие, у тебя хватит финансовых возможностей, чтобы оплатить следующие усилия. Так что уход больших международных игроков не привел к каким-то драматическим событиям в карьере российских артистов, при этом самостоятельное плавание выбрало меньше половины этих артистов. Вероятно, это связано с их релокацией. Те, кто остались здесь, так или иначе работают с лейблами. Те, кто решил пожить в более теплом климате, стараются организовать свою жизнь самостоятельно, без лейблов. В нынешних условиях это исключительно вопрос креатива, мозгов и денег. Популярность артистов зависит не то того, уехали они или нет, а от их позиции по отношению к текущим событиям. Если это отрицательная позиция, их аудитория уехала вместе с ними, и они концентрируются на русскоязычной аудитории в Европе или Азии. Те, кто политически индифферентен, по-прежнему популярны здесь», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что Sony Music Group первой из крупных звукозаписывающих компаний полностью уходит из России вместе со своей «дочкой», лейблом The Orchard. Руководитель pr-отдела Sony Music Russia Екатерина Урлова сообщила, что компания передаст права новому бренду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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