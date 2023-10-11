Генпродюсер сервиса «Звук»: Плейлисты в России состоят на 90% из русской музыки

«Почему это кого-то удивляет, если все зарубежные правообладатели достаточно давно остановили свои релизы на нашу территорию. Это вполне закономерное явление: нет музыки – нет денег. Когда артист выступает в России на сцене, 5% от выручки он должен выпустить в РАО и эти деньги будут распределены между всеми авторами его песен. Получить музыку для рекламы на сегодняшний день невозможно, заявки даже не рассматриваются. Соответственно, в рекламе зарубежная музыка не используется, новых денег не возникает», - сказал Балдин.

В РАО также указали на рост интереса к отечественному контенту, отметив, что популярность плейлистов с российской музыкой выросла на 30%. Продюсер подтвердил эту тенденцию.

«Количество русскоязычной музыки и так было немаленькое, а в последнее время ее стало еще больше. Я бы не назвал это импортозамещением, это органический процесс. Русскую музыку на территориях, где говорят по-русски, слушают больше, чем какую-либо другую. При этом вся Латинская Америка слушает музыку на испанском языке, в Китае или Южной Корее тоже так, ничего удивительного не происходит. На сегодняшний день у нас чарты на 90% состоят из русской музыки, если посмотреть каталог в глубину, мы с коллегами считали, объем потребления русскоязычной музыки порядка 75%, а 25% - не русской музыки. В 2005 году ситуация была другая: примерно 50 на 50», - сказал в этой связи собеседник НСН.

Генеральный директор компании «Русский Шоу Центр» Владимир Зубицкий ранее говорил НСН, что уменьшение количества музыкальных фестивале в России связано, в том числе, с отсутствием западных артистов. По его словам, именно на них, были построены многие фестивали.

