Генпродюсер сервиса «Звук»: Плейлисты в России состоят на 90% из русской музыки
В России нет зарубежных релизов, а заявки на музыку для рекламы даже не рассматриваются, сказал в эфире НСН Сергей Балдин.
Русскоязычная музыка занимает сегодня 90% отечественных чартов, а рекордно низкие выплаты зарубежным авторам песен вполне объяснимы, заявил в интервью НСН генеральный продюсер аудиосервиса «Звук» Сергей Балдин.
РБК ранее сообщило со ссылкой на отчет «Российского авторского общества» Минкультуры, что зарубежные авторы музыки по итогам 2022 года получили от РАО минимальные с 2017 года выплаты, составившие 20,7 млн рублей.
«Почему это кого-то удивляет, если все зарубежные правообладатели достаточно давно остановили свои релизы на нашу территорию. Это вполне закономерное явление: нет музыки – нет денег. Когда артист выступает в России на сцене, 5% от выручки он должен выпустить в РАО и эти деньги будут распределены между всеми авторами его песен. Получить музыку для рекламы на сегодняшний день невозможно, заявки даже не рассматриваются. Соответственно, в рекламе зарубежная музыка не используется, новых денег не возникает», - сказал Балдин.
В РАО также указали на рост интереса к отечественному контенту, отметив, что популярность плейлистов с российской музыкой выросла на 30%. Продюсер подтвердил эту тенденцию.
«Количество русскоязычной музыки и так было немаленькое, а в последнее время ее стало еще больше. Я бы не назвал это импортозамещением, это органический процесс. Русскую музыку на территориях, где говорят по-русски, слушают больше, чем какую-либо другую. При этом вся Латинская Америка слушает музыку на испанском языке, в Китае или Южной Корее тоже так, ничего удивительного не происходит. На сегодняшний день у нас чарты на 90% состоят из русской музыки, если посмотреть каталог в глубину, мы с коллегами считали, объем потребления русскоязычной музыки порядка 75%, а 25% - не русской музыки. В 2005 году ситуация была другая: примерно 50 на 50», - сказал в этой связи собеседник НСН.
Генеральный директор компании «Русский Шоу Центр» Владимир Зубицкий ранее говорил НСН, что уменьшение количества музыкальных фестивале в России связано, в том числе, с отсутствием западных артистов. По его словам, именно на них, были построены многие фестивали.
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