В Орле при ракетной атаке ВСУ погибли 3 человека
В Орле в результате ракетной атаки ВСУ погибли три человека. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Он рассказал, что тела жертв были обнаружены в ходе разборов завалов.
«Искренние соболезнования родным и близким погибших», - сказал политик.
Клычков уточнил, что в Орле продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ по гражданскому объекту с использованием произведенных странами НАТО ракет. По его словам, представители администрации города начали обход пострадавших квартир для уточнения повреждений с целью компенсации. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь, добавил Клычков.
Ранее Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в Советском районе города удар ВСУ пришелся по одному из предприятий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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