«Будут петь по-русски»: Шахназаров оценил перспективы кино без иностранной музыки

«Ничего страшного не произошло, это не проблема. Все зависит, конечно, от сюжета картины, но таких картин, которые построены на исполнении зарубежной музыки, не так много. Отечественная музыка достаточно развита, у нас отличные композиторы в кино работают. Будут платить нашим композиторам. Возможно, это для наших радиостанций проблема и телевизионных шоу, которые постоянно на английском языке исполняют. Очень хорошо, пусть как раз по-русски поют», - отметил Шахназаров.

Кинорежиссер объяснил, что оригинальная музыка для картин в большинстве случаев пишется российскими исполнителями, иностранные композиции могут потребоваться лишь в эпизодах.

«Я в своих картинах прибегал к иностранной музыке. У меня была, например, картина «Исчезнувшая империя», там было много иностранной музыки, поскольку речь шла о 70-х годах прошлого века в СССР, молодежь слушала иностранную музыку. Мы приобретали права, в контексте того сюжета она была нужна, но нельзя сказать, что такие картины каждый день снимаются. Такая музыка может быть использована как часть драматургии, а оригинальная музыка пишется российскими исполнителями», - рассказал собеседник НСН.

Вслед за покинувшей Россию Sony Music Group после начала спецоперации на Украине свои каталоги из отечественных музыкальных сервисов удаляют и другие лейблы. В октябре из «Яндекс.Музыки» пропали треки британского независимого лейбла WARP (артисты Warhaus, Cigarettes After Sex и Fontaines D.C. и другие).

