Зарубежные лейблы «втихую» уходят из музыкальных сервисов РФ
Всё больше импортной музыки исчезает из российских стриминговых платформ. Вслед за покинувшей Россию Sony Music Group после начала спецоперации на Украине свои каталоги из отечественных музыкальных сервисов удаляют и другие лейблы.
Как сообщает «Коммерсант», среди таковых, например, британский лейбл WARP — композиции его артистов больше не найти в «Яндекс.Музыке». Причём, как говорят дистрибуторы, многие лейблы исключают треки не афишируя это.
Процесс активизировался в сентябре, до осени были только единичные случаи изъятия старых песен из каталогов отечественных сервисов. Например, публично отказались от сотрудничества британская рок-группа Pink Floyd и её гитарист Дэвид Гилмор.
Вслед за Sony Music Group рынок РФ может покинуть еще одни музыкальный гигант - Warner Music. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Sony продолжит работать в РФ только с российскими исполнителями.
Эксперты данного сегмента рынка не исключают, что в ближайшем будущем большая часть зарубежной музыки окажется недоступной для прослушивания. Это, в свою очередь, приведёт к всплеску пиратства».
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