Billboard: Sony Music объявила об окончательном уходе из России
Звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России, сообщает Billboard со ссылкой на пресс-службу лейбла.
«Поскольку конфликт в Украине продолжается, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России», — отмечается в заявлении.
Отмечается, что Sony Music намерена передать российское подразделение местной управляющей компании, однако российским стриминговым сервисам был направлен официальный запрос с требованием удалить репертуар исполнителей, связанных с компанией, в том числе, Элвиса Пресли, Майкла Джексона, Бритни Спирз, Эда Ширана, AC/DC, Оззи Озборна, Шакиры и множества других.
Ранее о приостановке деятельности на территории России из-за ситуации на Украине объявила кинокомпания Sony Pictures Entertainment, сообщает RT.
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