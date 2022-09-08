Billboard: Sony Music объявила об окончательном уходе из России

Звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России, сообщает Billboard со ссылкой на пресс-службу лейбла.

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«Поскольку конфликт в Украине продолжается, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что Sony Music намерена передать российское подразделение местной управляющей компании, однако российским стриминговым сервисам был направлен официальный запрос с требованием удалить репертуар исполнителей, связанных с компанией, в том числе, Элвиса Пресли, Майкла Джексона, Бритни Спирз, Эда Ширана, AC/DC, Оззи Озборна, Шакиры и множества других.

Ранее о приостановке деятельности на территории России из-за ситуации на Украине объявила кинокомпания Sony Pictures Entertainment, сообщает RT.

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ФОТО: скрин сайта Sony Music / https://www.sonymusic.com/artists/
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