Вирусолог допустил распространение хантавируса Андес по всему миру

В мае 2026 года лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл к Тенерифе, после чего пассажиров с него эвакуировали, и судно примерно с 30 членами экипажа направилось в Нидерланды. За время вспышки, о которой ВОЗ стало известно 2 мая, организация сообщила о 13 подтвержденных случаях заражения редким хантавирусом Андес и трех связанных с инцидентом смертях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Хантавирусный легочный синдром — это тяжелое заболевание, вызванное, в частности, вирусом Андес, который чаще всего передается человеку при вдыхании аэрозоля с выделениями инфицированных грызунов. Однако в отдельных случаях он может распространяться и от человека к человеку при тесном контакте.

Ранее главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью НСН рассказал, что заражение одного человека вирусом Шамонда не означает, что он теперь окончательно «перешел» на людей, это случайность.