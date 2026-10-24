Вирусолог допустил распространение хантавируса Андес по всему миру
Хантавирус Андес, который весной стал причиной вспышки заболевания на круизном лайнере, может распространиться по всему миру. Об этом в ходе лекции на Международной экологической студенческой конференции сообщил академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.
По его словам, вызывающие острое инфекционное заболевание у людей вирусы перестают быть экзотическими. Вирусолог считает, что распространение вируса Андес может произойти в связи с активным туризмом в потенциально опасных регионах, в том числе круизов к полюсам и в Южную Америку, а также контактов людей с природными резервуарами вируса, пишет ТАСС.
В мае 2026 года лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл к Тенерифе, после чего пассажиров с него эвакуировали, и судно примерно с 30 членами экипажа направилось в Нидерланды. За время вспышки, о которой ВОЗ стало известно 2 мая, организация сообщила о 13 подтвержденных случаях заражения редким хантавирусом Андес и трех связанных с инцидентом смертях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Хантавирусный легочный синдром — это тяжелое заболевание, вызванное, в частности, вирусом Андес, который чаще всего передается человеку при вдыхании аэрозоля с выделениями инфицированных грызунов. Однако в отдельных случаях он может распространяться и от человека к человеку при тесном контакте.
Ранее главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью НСН рассказал, что заражение одного человека вирусом Шамонда не означает, что он теперь окончательно «перешел» на людей, это случайность.
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