Остались без песен? Sony заберёт права на зарубежную музыку в России

Ранее стало известно, что Sony Music Group первой из крупных звукозаписывающих компаний полностью уходит из России вместе со своей «дочкой», лейблом The Orchard. Урлова сообщила, что компания передаст права российскими каталогами, будут переданы новому бренду.

«Действительно, компания Sony Music уходит из России. Права управления локальными каталогами передается новому лейблу Kiss Koala, под руководством генерального директора Арины Дмитриевой. Иностранные каталоги Sony забирает. Пока происходит трансферный процесс, который займет несколько недель. Для сотрудников сегодняшняя информация не стала внезапной новостью, поэтому далее процесс взаимодействия с каждым из них будет выстраиваться в индивидуальном формате», - сказала Урлова.

Sony Music владеет правами на композиции множества зарубежных групп и исполнителей, в том числе, Ozzy Osbourne, Elvis Presley, Black Eyed Peas и других.

Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина в эфире НСН заявила, что в России много хороших поющих артистов, музыкантов, но есть проблемы с репертуаром.