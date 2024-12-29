«Назначения и 400 премьер»: В России подвели театральные итоги уходящего года
Борис Любимов, Юрий Грымов и Ольга Галахова в эфире НСН вспомнили «спорные» назначения в театрах, поспорили о ценах, репертуаре и объяснили ажиотажный спрос на «Щелкунчика».
Новогодние праздники традиционно проходят на фоне ажиотажного спроса на столичные спектакли. Завершается театральный год как всегда «Щелкунчиком» и многообещающими планами руководителей самых культурных учреждений страны.
Ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, театральный критик Ольга Галахова в эфире НСН подвели главные театральные итоги 2024 года, выделив тренды, которые захватили сцену и закулисье.
НАЗНАЧЕНИЯ: ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ
Сразу в нескольких столичных театрах в 2024 году произошли кадровые изменения. Так, новым директором «Современника» стал Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры — Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. При этом все трое сохранили текущие должности художественных руководителей: Машков — в Московском театре Олега Табакова, Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной.
Подобные «совмещения» сразу вызвали бурю эмоций и ряд логичных вопросов в театральном сообществе. Подводя промежуточные итоги такой схемы работы ведущих театров, специалисты признали, что дело все-таки не в кадровом дефиците, а в чем-то другом.
«Если говорим о назначениях, думаю, что кадровый дефицит, конечно, есть. Но проблема заключается в том, что от назначений изолировано профессиональное сообщество. Все-таки нужно приглашать ведущую режиссуру, когда принимается решение назначить того или иного режиссера. У нас это все происходит за закрытой дверью, где состязаются связями. Это не самый плодотворный путь для искусства. Мне кажется, что такая бюрократия в процессе назначения негативно влияет на развитие театра сегодня. Надо смелее в чем-то назначать молодых режиссеров, придумывать иные формы. У нас сегодня не очень гибкая система», - отметила Ольга Галахова.
По словам Бориса Любимова, подобная схема совмещения должностей в разных театрах пока не привела ни к чему хорошему.
«Не могу сказать, что есть кадровый дефицит. Думаю, что это все-таки временное явление. На каком-то этапе оптимизация все-таки нужна. В ряде случаев приходится временно объединять руководителей. Хочется спросить, где все были, когда открывалось бесконечное количество театров. Надо думать, когда открывается театр под имя какого-то не очень молодого актера, что с этим театром делать через пять-десять лет? На мой взгляд, подобные совмещения пока не привели ни к одному положительному результату», - заметил он.
Любимов уверен, что нехватки актеров сегодня в России нет, но пробелы присутствуют именно в режиссерском плане.
«Что касается актеров, думаю, профессионалов вполне хватает. А великих актеров, гениев всегда не хватает. Я бы сказал, что сейчас проблема больше в сфере режиссуры. Сегодня зачастую не только режиссер оттесняет актера, но художник оттесняет режиссера, а художник по свету вытесняет и художника-декоратора. Самый интересный результат года, на мой взгляд, это то, что предполагается с 2026 года ввести День артиста по аналогии с Днем таксиста, Днем учителя и так далее. Мне кажется, это очень важно для артиста. Мне бы очень хотелось, чтобы это было важным направлением в жизни нашего театра. За последние пятнадцать лет роль артиста была несколько принижена. Я очень надеюсь, что роль артиста в жизни театра снова вернется к тем лучшим временам 19 века, что установится единство, которое всегда приводит к великим спектаклям. Единство на сцене приводит к единству со зрителем», - сказал он.
При этом буквально в декабре стало известно, что актеры и режиссеры больше не смогут получить премию «Золотая Маска», кроме как в почетной категории «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Об этом объявил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра. Новое положение вступит в силу с 1 февраля 2025 года.
Выбирать лучший спектакль, а не лучшую роль гораздо справедливее, поскольку актерская работа — лишь одна из составляющих спектакля, к тому же многие великие актеры незаслуженно остались неотмеченными «Золотой маской», заявила театральный критик Ольга Галахова.
ЦЕНЫ: БЕЗ БЕДНЫХ И БОЛЬНЫХ
Искусство искусством, но любителей театрального творчества всегда волнует ценовой вопрос. По данным компании МТС Live, билеты в российские театры с начала сезона-2024 подорожали на 14%. Средняя стоимость достигла 2,4 тысячи рублей. Но после недавней порции критики от народного артиста России Николая Цискаридзе театральный мир на вопрос о повышении цен ответил практически хором.
«Что говорил Олег Павлович Табаков? Что бедные и больные в театр не ходят. Цены на билеты будут дорогие, если говорить о средних значениях. Для зрителя, для семьи это довольно дорого, но и театр – это дорогое искусство. Театр по своей природе убыточен, нет театра, который приносит прибыль. Конечно, это будет отражаться на ценовой политике. Сейчас деньги от продажи билетов идут на развитие театров, на оплату труда актеров. Сейчас проданный билет – это чрезвычайно важный источник дохода для театра», - пояснила театральный критик Ольга Галахова.
С ней полностью согласился ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, который провел параллели с рестораном и столовой.
«Что касается цен, театр – это театр. Есть рестораны, а есть столовая. Зрители ходят в театр не раз в неделю, как в кино. В советское время театр всегда был в четыре-пять раз дороже. Зритель в театр сегодня ходит, поэтому пока соотношение между ценой и качеством нормальное. И театр всегда гибко реагирует, если чувствует, что цены слишком высокие», - добавил он.
Дальше столовой в этом вопросе пошел режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, который объяснил НСН, почему на спектаклях зрители не едят как в кино.
«Я всегда говорю, что театр не может быть дешевым. Театр – это роскошь, которую вы себе можете позволить. Не может быть дешевого билета в театр, это ручная работа. У меня в спектакле «Война и мир» работает хор вживую, у меня на сцене около 70 человек, у меня 423 костюма. Представляете, сколько стоит только химчистка после спектакля? Поэтому не надо превращать театр в кино. В кино люди едят непонятную еду с ужасным запахом во время сеанса, в театре на спектакле люди не едят. Традиции театра – это ручная работа, живые актеры, живые эмоции. Еще я мечтаю о том, чтобы люди привыкли выключать мобильные телефоны во время спектакля. У себя в «Модерне» я хочу запустить проект для зрителей «Мобильное воздержание», этого хочу пожелать всем театрам», - подчеркнул он.
В октябре Грымов говорил НСН, что цены на билеты в театр в среднем выросли до 20%, но обычно за несколько месяцев до премьеры можно купить билеты дешевле.
ЩЕЛКУНЧИК: ДЕФИЦИТ ЗРЕЛИЩ
Говоря про цены на спектакли, кажется, нельзя не упомянуть уже скандальный балет «Щелкунчик» от Большого театра. В этом году руководство театра сделало все, чтобы избежать ажиотажа и часовых, километровых очередей из желающих прикоснуться к прекрасному. Но без громких заголовков в СМИ все-таки не обошлось. В этом сезоне Большой анонсировал две вещи – именные билеты и аукцион на того самого «Щелкунчика»: часть билетов продавались только на сайте по фиксированной цене, а на часть билетов можно было указать свою цену.
Большой театр начал проводить аукционы с начала декабря. Стартовая цена за пару билетов на балет Чайковского начиналась от 100 тысяч рублей. Самая щедрая ставка в партер на вечерний сеанс, например, 26 декабря составила 400 тысяч рублей. Также разыгрывали и четыре билета: их приобрели за 630 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч. На последующих аукционах эта сумма превысила один миллион рублей за четыре билета.
Театральный критик Ольга Галахова объяснила, чем вызван такой ежегодный ажиотаж, с которым, как оказалось, очень сложно бороться.
«Ажиотаж связан с дефицитом зрелищ в праздники. У нас очень бедная программа именно качественных зрелищ для зрителя. Потому что настоящий любитель балета не видит разницы, когда смотреть «Щелкунчика» - 31 декабря, 3 января или 23 февраля. Другой вопрос, что почему-то прежнее руководство не ставило этот балет часто в репертуар, а там шесть или семь составов, я этого не понимаю. Так или иначе, люди хотят праздника в праздники! А афиша очень бедная, это касается не только театров, а также оригинальных концертов, масштабных культурных мероприятий высокого уровня. Не может же страна жить одной Кремлевской елкой!», - подчеркнула собеседница НСН.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин добавил, что эта история с аукционом не понравилась никому по разные стороны сцены.
«История с розыгрышем билетов в Большой театр через аукцион не была положительно встречена ни публикой, ни представителями театрального сообщества. Категорически против этого выступили Цискаридзе, Певцов, Бурляев. После его проведения руководство Большого выступило с заявлением о том, что передает значительное количество билетов в социальные учреждения для малообеспеченных граждан, как бы пытаясь оправдаться», - заключил он.
РЕПЕРТУАР: ТРАДИЦИИ И ХУЛИГАНСТВО
При этом не только под Новый год культурная жизнь столицы кипит и играет разными красками. По оценкам специалистов, в Москве каждый год выходит до 400 премьер, на каждую из них приходят зрители, в большинстве случае – в залах аншлаги.
«Сейчас возникает большое количество частных театров. Хочу устремить свой критический взор туда. Даже создана сейчас специальная площадка «Новый манеж», которую открывает режиссер и актер Дмитрий Бикбаев для частных театров. Поэтому столичная театральная жизнь разнообразна. Москва – это одна из театральных столиц Европы. У нас 300-400 премьер в год выходит. Но театров с художественной репутацией, с художественной программой не так много», - рассказала Ольга Галахова.
Похвастался столичными успехами и режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, который признался, что москвичи раскупают билеты уже на апрель.
«Я рад, что московские театры сохраняют традицию, при этом имеют все абсолютно свое лицо. Я очень рад, что я являюсь участником театральной Москвы. Я вижу тренд, что во многих театрах сегодня аншлаги. Театр «Модерн» следует своему вектору развития. На некоторые спектакли мы продаем уже билеты на апрель. Понимаете, какая глубина продаж? Это говорит о том, что москвичи, гости столицы идут в театры, смотрят спектакли. Я очень рад, что есть контакт и конструктивная работа департамента культуры Москвы с театрами, есть положительная тенденция, театры развиваются», - с радостью сообщил он.
По словам Галаховой, театры сегодня особенно открыты для молодежи, но молодое поколение выбирает совсем разное – кто-то «духовное», кто-то – развлекательное.
«В театрах много молодежи, но какая это молодежь? Разная. Есть молодежь, для которой важен свой круг, своя субкультура, они выбирают одни площадки. Другим важна современная проблематика, это другой круг людей. Другим нужны классические постановки с глубоким духовным содержанием. И такие среди молодежи есть! Есть удивительно интеллигентная молодая аудитория, но если вы пойдете на мюзикл, вы увидите другую молодую аудиторию. Я не могу сказать, что она хуже или лучше, но она другая, им другое нужно от искусства, им нужно именно качественное развлечение. И никто не снимал этой нагрузки с театра. Театр и серьезен, и дарит радость, азарт, хулиганство», - поделилась она.
Юрий Грымов рассказал НСН, что на спектакли в «Модерн» часто приходят и школьники, помогает распространять искусство среди молодежи «Пушкинская карта».
«Хочу отметить абсолютно гениальное изобретение – это «Пушкинская карта», она отлично работает. Учащиеся идут чаще всего на школьную программу, но этот вектор меняется, приходят и на другие спектакли. У нас часто школьники приходят на «Войну и мир», так легче изучать это произведение, у нас на этом спектакле примерно 30% школьников. Я вижу, как молодеет театральный зритель, что на серьезные спектакли приходит все больше молодежи. Это очень чувствуется! Молодой зритель откликается на креативность и новаторство, а также на традиции русского театра. Сегодня московский театр – это традиции великого художественного театра и новаторство», - заметил он.
Ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов рассказал, что тоже часто видит «молодые лица» в театрах. По его словам, зрительские залы полны не только в столице, но и регионах. При этом Любимов призвал коллег не расслабляться и постоянно думать о том, чем привлекать зрителей.
«По загруженности залов проблемы нет. Я вижу и молодые лица в театрах, не только в Москве. Я не так давно был на фестивале в Ростове-на-Дону, очень театральный город. Зрительская востребованность есть, это однозначно, но ее надо подогревать. Не надо рассчитывать на то, что зритель будет тянуться вечно. Опасно думать, что так будет всегда, всегда нужно думать, чем привлекать следующее поколение зрителей», - добавил собеседник НСН.
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