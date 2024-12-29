«Назначения и 400 премьер»: В России подвели театральные итоги уходящего года

Большой театр начал проводить аукционы с начала декабря. Стартовая цена за пару билетов на балет Чайковского начиналась от 100 тысяч рублей. Самая щедрая ставка в партер на вечерний сеанс, например, 26 декабря составила 400 тысяч рублей. Также разыгрывали и четыре билета: их приобрели за 630 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч. На последующих аукционах эта сумма превысила один миллион рублей за четыре билета.

Театральный критик Ольга Галахова объяснила, чем вызван такой ежегодный ажиотаж, с которым, как оказалось, очень сложно бороться.

«Ажиотаж связан с дефицитом зрелищ в праздники. У нас очень бедная программа именно качественных зрелищ для зрителя. Потому что настоящий любитель балета не видит разницы, когда смотреть «Щелкунчика» - 31 декабря, 3 января или 23 февраля. Другой вопрос, что почему-то прежнее руководство не ставило этот балет часто в репертуар, а там шесть или семь составов, я этого не понимаю. Так или иначе, люди хотят праздника в праздники! А афиша очень бедная, это касается не только театров, а также оригинальных концертов, масштабных культурных мероприятий высокого уровня. Не может же страна жить одной Кремлевской елкой!», - подчеркнула собеседница НСН.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин добавил, что эта история с аукционом не понравилась никому по разные стороны сцены.

«История с розыгрышем билетов в Большой театр через аукцион не была положительно встречена ни публикой, ни представителями театрального сообщества. Категорически против этого выступили Цискаридзе, Певцов, Бурляев. После его проведения руководство Большого выступило с заявлением о том, что передает значительное количество билетов в социальные учреждения для малообеспеченных граждан, как бы пытаясь оправдаться», - заключил он.

РЕПЕРТУАР: ТРАДИЦИИ И ХУЛИГАНСТВО

При этом не только под Новый год культурная жизнь столицы кипит и играет разными красками. По оценкам специалистов, в Москве каждый год выходит до 400 премьер, на каждую из них приходят зрители, в большинстве случае – в залах аншлаги.

«Сейчас возникает большое количество частных театров. Хочу устремить свой критический взор туда. Даже создана сейчас специальная площадка «Новый манеж», которую открывает режиссер и актер Дмитрий Бикбаев для частных театров. Поэтому столичная театральная жизнь разнообразна. Москва – это одна из театральных столиц Европы. У нас 300-400 премьер в год выходит. Но театров с художественной репутацией, с художественной программой не так много», - рассказала Ольга Галахова.

Похвастался столичными успехами и режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, который признался, что москвичи раскупают билеты уже на апрель.

«Я рад, что московские театры сохраняют традицию, при этом имеют все абсолютно свое лицо. Я очень рад, что я являюсь участником театральной Москвы. Я вижу тренд, что во многих театрах сегодня аншлаги. Театр «Модерн» следует своему вектору развития. На некоторые спектакли мы продаем уже билеты на апрель. Понимаете, какая глубина продаж? Это говорит о том, что москвичи, гости столицы идут в театры, смотрят спектакли. Я очень рад, что есть контакт и конструктивная работа департамента культуры Москвы с театрами, есть положительная тенденция, театры развиваются», - с радостью сообщил он.

По словам Галаховой, театры сегодня особенно открыты для молодежи, но молодое поколение выбирает совсем разное – кто-то «духовное», кто-то – развлекательное.

«В театрах много молодежи, но какая это молодежь? Разная. Есть молодежь, для которой важен свой круг, своя субкультура, они выбирают одни площадки. Другим важна современная проблематика, это другой круг людей. Другим нужны классические постановки с глубоким духовным содержанием. И такие среди молодежи есть! Есть удивительно интеллигентная молодая аудитория, но если вы пойдете на мюзикл, вы увидите другую молодую аудиторию. Я не могу сказать, что она хуже или лучше, но она другая, им другое нужно от искусства, им нужно именно качественное развлечение. И никто не снимал этой нагрузки с театра. Театр и серьезен, и дарит радость, азарт, хулиганство», - поделилась она.

Юрий Грымов рассказал НСН, что на спектакли в «Модерн» часто приходят и школьники, помогает распространять искусство среди молодежи «Пушкинская карта».