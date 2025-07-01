В Московской области на стоянке сгорели 13 машин

На автостоянке в подмосковном Одинцово сгорели 13 машин. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Уточняется, что инцидент произошёл ночью 1 июля в селе Акулово. По предварительным данным, очаг возгорания находился в первом ряду.

«Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», - говорится в сообщении.

Ранее стоянка неэксплуатируемых автомобилей загорелась в подмосковных Люберцах, сгорели более 30 машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:ПожарОдинцовоПрокуратураМосковская Область

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