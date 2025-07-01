В Московской области на стоянке сгорели 13 машин
1 июля 202513:19
На автостоянке в подмосковном Одинцово сгорели 13 машин. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошёл ночью 1 июля в селе Акулово. По предварительным данным, очаг возгорания находился в первом ряду.
«Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», - говорится в сообщении.
Ранее стоянка неэксплуатируемых автомобилей загорелась в подмосковных Люберцах, сгорели более 30 машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru