«Были везде»: «Современник» и театр Табакова наградят 10 самых преданных зрителей

«Завершается год, самое время подводить итоги. Мы ежегодно благодарим наших партнеров, с которыми создавали самые разные проекты в течение всего 2024 года, а также выбираем лучших зрителей, которые побывали на всех спектаклях театров. В этом году мы награждаем финалистов нашего совместного с театром “Современник” проекта “Наш театр”. Это десять участников, десять зрителей двух театров, которые предоставили билеты, автографы, имеющие для нас историческое значение. Сегодня мы объединяемся в простой, доброй атмосфере возле центральной театральной елки, на которой отражается главная идея театрального сезона “ТОТ Современник. Единство индивидуальностей”», — сказал Валеев.

Ранее в театре Олега Табакова приступили к работе над спектаклем об участниках СВО. Его рабочее название «Позывной "Тишина"». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

