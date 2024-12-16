«Были везде»: «Современник» и театр Табакова наградят 10 самых преданных зрителей
Театр «Современник» и театр Олега Табакова открыли ежегодный предновогодний «Парад елок» и подвели итоги года, сказал НСН Роман Валеев.
Театре «Современник» подводит итоги насыщенного 2024 года, организаторы поблагодарят десятерых лучших зрителей. Об этом спецкору НСН заявил режиссер проектов театра Олега Табакова Роман Валеев.
Ежегодный предновогодний «Парад елок» открылся в театре «Современник» 16 декабря. Валеев заявил, что мероприятие прошло в доброжелательной новогодней атмосфере и что в этом году ценную награду получат самые преданные зрители.
«Завершается год, самое время подводить итоги. Мы ежегодно благодарим наших партнеров, с которыми создавали самые разные проекты в течение всего 2024 года, а также выбираем лучших зрителей, которые побывали на всех спектаклях театров. В этом году мы награждаем финалистов нашего совместного с театром “Современник” проекта “Наш театр”. Это десять участников, десять зрителей двух театров, которые предоставили билеты, автографы, имеющие для нас историческое значение. Сегодня мы объединяемся в простой, доброй атмосфере возле центральной театральной елки, на которой отражается главная идея театрального сезона “ТОТ Современник. Единство индивидуальностей”», — сказал Валеев.
Ранее в театре Олега Табакова приступили к работе над спектаклем об участниках СВО. Его рабочее название «Позывной "Тишина"». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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