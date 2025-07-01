Песков: Москва рассчитывает на освобождение задержанных в Баку журналистов РФ

По его словам, Москва внимательно относится к сообщениям по данному вопросу и надеется на то, что эмоциональную реакцию сменит прямое общение, которое позволит получить ответы на все поставленные вопросы.

«Рассчитываем на то, что в самое ближайшее время... нам удастся добиться их освобождения», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Баку были задержаны двое журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а также редактор видеоагенства Ruptly, сообщает RT.

