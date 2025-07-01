Песков: Москва рассчитывает на освобождение задержанных в Баку журналистов РФ
Задержание в Азербайджане российских журналистов не соответствует общепринятым нормам и духу двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва внимательно относится к сообщениям по данному вопросу и надеется на то, что эмоциональную реакцию сменит прямое общение, которое позволит получить ответы на все поставленные вопросы.
«Рассчитываем на то, что в самое ближайшее время... нам удастся добиться их освобождения», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Баку были задержаны двое журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а также редактор видеоагенства Ruptly, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru