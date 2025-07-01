Песков: Москва рассчитывает на освобождение задержанных в Баку журналистов РФ

Задержание в Азербайджане российских журналистов не соответствует общепринятым нормам и духу двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дорого обойдется!»: В Азербайджане абсурдно мстят России за рейд в Екатеринбурге

По его словам, Москва внимательно относится к сообщениям по данному вопросу и надеется на то, что эмоциональную реакцию сменит прямое общение, которое позволит получить ответы на все поставленные вопросы.

«Рассчитываем на то, что в самое ближайшее время... нам удастся добиться их освобождения», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Баку были задержаны двое журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а также редактор видеоагенства Ruptly, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:АзербайджанЖурналистыДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры