В Молдавии призвали запретить выступления Басты, Macan и «Руки Вверх!»
Молдавская организация Progressive community потребовала запретить выступления российских рэперов Басты (Василия Вакуленко) и Macan (Андрея Косолапова), а также группы «Руки Вверх!» в Кишиневе. Сообщение об этом опубликовано на сайте общественников.
Ранее стало известно, что российские артисты выступят 2 июля на фестивале выпускников в молдавской столице.
Общественная организация обвинила исполнителей в поддержке специальной военной операции России и политики РФ по отношению к Украине. Письма с требованием запретить выступления российских звезд активисты направили в службу информации и безопасности Молдавии, министерства культуры и внутренних дел страны, главе администрации Кишинева. Кроме того, обращения были отправлены в канцелярию президента республики Майи Санду и парламент. Учреждения пока не ответили на послания общественников.
Ранее власти Латвии запретили въезд в страну российской певице Кристине Орбакайте, у которой летом были запланированы концерты в республике.
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