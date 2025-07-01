В Молдавии призвали запретить выступления Басты, Macan и «Руки Вверх!»

Молдавская организация Progressive community потребовала запретить выступления российских рэперов Басты (Василия Вакуленко) и Macan (Андрея Косолапова), а также группы «Руки Вверх!» в Кишиневе. Сообщение об этом опубликовано на сайте общественников.

Ранее стало известно, что российские артисты выступят 2 июля на фестивале выпускников в молдавской столице.

Общественная организация обвинила исполнителей в поддержке специальной военной операции России и политики РФ по отношению к Украине. Письма с требованием запретить выступления российских звезд активисты направили в службу информации и безопасности Молдавии, министерства культуры и внутренних дел страны, главе администрации Кишинева. Кроме того, обращения были отправлены в канцелярию президента республики Майи Санду и парламент. Учреждения пока не ответили на послания общественников.

Ранее власти Латвии запретили въезд в страну российской певице Кристине Орбакайте, у которой летом были запланированы концерты в республике.

