СМИ: Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области

Военный самолёт потерпел крушение в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморье

По предварительной информации, речь идёт об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки. Два лётчика успели катапультироваться.

«Одного из них уже нашли. Второго ищут», - говорится в сообщении.

Официальной информации о падении самолёта пока не поступало.

Ранее в Иркутской области во время планового полёта разбился Ту-22М3, один летчик погиб, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:ВКС РФИстребительКрушение СамолетаСу-27

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