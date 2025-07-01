СМИ: Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области
1 июля 202514:44
Военный самолёт потерпел крушение в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, речь идёт об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки. Два лётчика успели катапультироваться.
«Одного из них уже нашли. Второго ищут», - говорится в сообщении.
Официальной информации о падении самолёта пока не поступало.
Ранее в Иркутской области во время планового полёта разбился Ту-22М3, один летчик погиб, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru