В «Пулково» ввели плату для курильщиков

Отмечается, что решение о введении платы было принято в связи с тем, что организация безопасной курительной комнаты «требует ресурсов на её уборку и сопровождение».

«Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения», - напомнили в компании.

Ранее в «Пулково» перестали принимать багаж, который пассажиры упаковали самостоятельно в пищевую плёнку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

