В «Пулково» ввели плату для курильщиков

Посещение курительной комнаты в аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) стал платным - 500 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы» сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что решение о введении платы было принято в связи с тем, что организация безопасной курительной комнаты «требует ресурсов на её уборку и сопровождение».

«Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения», - напомнили в компании.

Ранее в «Пулково» перестали принимать багаж, который пассажиры упаковали самостоятельно в пищевую плёнку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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