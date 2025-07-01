В «Пулково» ввели плату для курильщиков
Посещение курительной комнаты в аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) стал платным - 500 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы» сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение о введении платы было принято в связи с тем, что организация безопасной курительной комнаты «требует ресурсов на её уборку и сопровождение».
«Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения», - напомнили в компании.
Ранее в «Пулково» перестали принимать багаж, который пассажиры упаковали самостоятельно в пищевую плёнку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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