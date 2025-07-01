Россиянин погиб при падении параплана в горах Таджикистана
1 июля 202514:25
Гражданин России погиб в горах Таджикистана при падении вышедшего из строя параплана. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл 23 июня 2025 года в селе Аракчин сельской общины Чорбог Варзобского района.
Отмечается, что информация о происшествии поступила 26 июня, тело погибшего было обнаружено 27 июня и передано его семье.
Ранее два туриста из России погибли у берегов Филиппин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Пулково» ввели плату для курильщиков
- СМИ: Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области
- В АТОР заявили о падении спроса на туры из России в ОАЭ
- «Галя, у них отмена!»: Почему в России одни музыкальные фестивали запрещают, а другие нет
- Россиянин погиб при падении параплана в горах Таджикистана
- Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске
- Песков: Москва рассчитывает на освобождение задержанных в Баку журналистов РФ
- Песков: Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров
- В Московской области на стоянке сгорели 13 машин
- В Молдавии призвали запретить выступления Басты, Macan и «Руки Вверх!»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru