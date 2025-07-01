Россиянин погиб при падении параплана в горах Таджикистана

Гражданин России погиб в горах Таджикистана при падении вышедшего из строя параплана. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

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В ведомстве указали, что инцидент произошёл 23 июня 2025 года в селе Аракчин сельской общины Чорбог Варзобского района.

Отмечается, что информация о происшествии поступила 26 июня, тело погибшего было обнаружено 27 июня и передано его семье.

Ранее два туриста из России погибли у берегов Филиппин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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