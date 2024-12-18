«Многое видели»: Варшавер заявил, что театры готовы к введению именных билетов

Введение именных билетов должно помочь в борьбе с перекупщиками, отметил в эфире НСН Марк Варшавер.

Федеральные театры, находящиеся на территории Москвы, готовы к введению именных билетов, заявил директор «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в разговоре с НСН.

С начала декабря в московских театрах и концертных залах городского подчинения был введен новый экспериментальный порядок распространения билетов: на события 2025 года (начиная с марта) билеты продаются исключительно персонализированные, с указанием фамилии, имени и отчества. Директор театра «Новая Опера» Антон Гетьман отметил в разговоре с «Коммерсантом», что у федеральных театров, находящихся на территории Москвы, в 2025 году тоже возникнет необходимость переходить на именные билеты. Варшавер подчеркнул, что перенастроить систему будет несложно.

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«Мы должны выполнять приказ. Театры, естественно, к этому готовы. Перенастроить систему под именные билеты будет несложно, просто немножко сложнее. Но за 55 лет работы в театре я многое, что видел, ко многому привыкали… И ничего, все выполняем, все делаем так, как необходимо. Будем надеяться, что нововведение поможет в борьбе с перекупщиками и повысит безопасность, но это покажет только время, когда мы приступим к этому. Как это будет, пока сложно сказать, так как мы только с 15 марта приступаем к этой программе», - сказал Варшавер.

«Ленком Марка Захарова» находится в ведомственном подчинении Департамента культуры Москвы.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил НСН, что продажа билетов в театры и на концерты по удостоверяющим личность документам не поможет бороться с перекупщиками, а лишь увеличит очереди. По его словам, попытка оправдать это заботой о безопасности абсурдна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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