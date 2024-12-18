«Многое видели»: Варшавер заявил, что театры готовы к введению именных билетов

Федеральные театры, находящиеся на территории Москвы, готовы к введению именных билетов, заявил директор «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в разговоре с НСН.

С начала декабря в московских театрах и концертных залах городского подчинения был введен новый экспериментальный порядок распространения билетов: на события 2025 года (начиная с марта) билеты продаются исключительно персонализированные, с указанием фамилии, имени и отчества. Директор театра «Новая Опера» Антон Гетьман отметил в разговоре с «Коммерсантом», что у федеральных театров, находящихся на территории Москвы, в 2025 году тоже возникнет необходимость переходить на именные билеты. Варшавер подчеркнул, что перенастроить систему будет несложно.