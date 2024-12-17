«В Москве, Бостоне и Париже»: Зрители приходят в русский театр, чтобы «отогреть душу»

«Сейчас сложные времена, а мы замечаем, что театры полны, именно поэтому они и полны, потому что люди приходят в театр, чтобы отогреть душу. Люди приходят в театр, потому что здесь добро и тепло. В русском театре вне зависимости от того, где находится театр – в Москве, Питере, Цюрихе, Бостоне, Париже – в русском театре добро. К нему тянутся в любой точке мира. Это главная тенденция, которую я вижу и чувствую. В этом году у нас рекорд по голосованию – 178 тысяч человек проголосовали, в прошлом году было 123 тысячи. Это еще одно подтверждение, что зрители тянутся к театру», - отметил он.

По его словам, сегодня технологии позволяют проводить международные фестивали даже в онлайн-формате.

«Я счастлив, что есть новые технологии сегодня. Если бы их не было, мне было бы трудно проводить фестиваль «Мир русского театра». Мы его начинали в 2017 году, проводили его в разных странах – в Италии, Германии… А потом наступил ковид. Чтобы выбраться из изоляции, мы решили провести фестиваль в онлайне. В этом году мы опять его провели, театры с США, Италии, Испании, Швеции показывали свои спектакли в социальных сетях. Благодаря этому их увидели десятки тысяч зрителей. Всего у нас было 650 тысяч зрителей на показах», - поделился собеседник НСН.

Церемония награждения международной премией зрительских симпатий «Звезда театрала» прошла в театре имени Вахтангова в Москве 16 декабря. Лучшим спектаклем объявлена постановка Антона Федорова «Собачье сердце» в Московском ТЮЗе, лучшим режиссером - Иван Поповски, поставивший спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре имени Евгения Вахтангова, передает «Радиоточка НСН».

