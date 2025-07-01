В АТОР заявили о падении спроса на туры из России в ОАЭ
Конфликт Израиля и Ирана стал причиной снижения продаж туров из РФ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) более чем на 40%. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она уточнила, что речь идёт о периоде с 22 по 30 июня.
«Мы полагаем... что ОАЭ не потеряет свои позиции и останется в пятерке наиболее продаваемых и востребованных стран на российском туристическом рынке», - отметила Ломидзе.
Глава АТОР добавила, что также зафиксировано падение продаж в Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн, однако оно «не так драматично для отрасли».
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что слова о российских туристах «за 300 рублей» не отпугнули россиян от Абхазии.
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